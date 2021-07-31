سكاي: إنتر ميلان قد يوافق على بيع لاوتارو مارتينيز

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن إنتر ميلان قد يفكر في بيع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في السوق الصيفي الحالي.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، أن إنتر ميلان يعاني في المفاوضات مع ممثلي لاوتارو مارتينيز بشأن تجديد العقد بين الطرفين، علما أن العقد الحالي ينتهي في يونيو 2023.

وأوضحت الشبكة أن إنتر ميلان لا يستبعد بيع لاوتارو في السوق الصيفي الحالي، وبدأ بالفعل البحث عن لاعب بديل في الخط الهجومي.

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ فإن سيمون إنزاغي، المدرب الجديد لإنتر ميلان، طلب التعاقد مع خواكين كوريا، مهاجم لاتسيو، بعد أن كانا معا في الفترة الماضية.

وكان لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 23 عاما، هدفا رئيسا لبرشلونة في السوق الصيفي الماضي، كما ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وآرسنال، لكن مطالب إنتر ميلان المالية حالت دون رحيله عن الفريق.

وكانت إدارة إنتر ميلان مصممة على الموافقة على بيع لاوتارو بشرط الحصول على قيمة فسخ العقد بينهما، وهي 111 مليون يورو، وهو ما رفضه برشلونة.

وانضم لاوتارو لإنتر ميلان من راسينغ كلوب الأرجنتيني صيف 2018، وشارك مع النيراتزوري في 132 مباراة، سجل فيها 49 هدفا وصنع 20.

وأسهم لاوتارو في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث سجل 17 هدفا وصنع 10 في 38 مباراة في الكالشيو.

صفقات إنتر ميلان

وتعاقد إنتر ميلان في السوق الصيفي الحالي مع ماتيو دارميان بعد فترة إعارة، وهاكن كالهانغولو وأليكس كورداز، في حين رحل عن الفريق النجم المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان، والمدرب أنطونيو كونتي.

كما غادر أشلي يونغ، وأنتونيو كاندريفا، ودانييل باديلي، وجدد عقد أليكساندر كولاروف.

ويفتتح إنتر ميلان الموسم الجديد بمواجهة جنوة، يوم 21 أغسطس المقبل، على ملعب جيوزيبي مياتزا.