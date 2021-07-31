الصحف الرياضية: البحث عن نصف النهائي.. الملاعب مفتوحة بالكامل.. وكريستيانو رونالدو يبقى

شكلت نتائج منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، والجدل القائم حول التحكيم في منافسات الملاكمة، وخسارة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي منافسات التنس، ولقاءات ربع نهائي مسابقة كرة القدم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بفوز قضائي جديد لأندية السوبر الأوروبي، وحصول ديفيد ألابا على مكافأة كبيرة لتوقيعه لريال مدريد، ومصير غريزمان، وعودة سيرجيو أغويرو في برشلونة، وعطلة ليونيل ميسي في جزيرة إيبيزا وأخبار سوق الانتقالات.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني الأولمبي ومنتخب ساحل العاج في طوكيو 2020 وكتبت: ”العبها مرة أخرى“.

كما تحدثت عن منافسات التنس في الألعاب الأولمبية الصيفية وكتبت: ”كارينو يلعب اليوم من أجل الميدالية البرونزية أمام ديوكوفيتش“، وكتبت عن منافسات الملاكمة: ”جدل حول التحكيم في الملاكمة“.

الصحيفة اهتمت بوداع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للمدافع رافائيل فاران وكتبت: ”فلورنتينو بيريز يصبح جادا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على اللقاء الودي لبرشلونة أمام شتوتغارت الألماني وهو أول لقاء إعدادي كبير وكتبت: ”هذا أمر جاد“، كما تحدثت عن بداية سيرجي أغويرو في برشلونة وكتبت: ”أغويرو بدأ التدريبات في برشلونة“.

كما تحدثت عن صفقة ديفيد ألابا في ريال مدريد وكتبت: ”ريال مدريد دفع لألابا 17 مليون يورو مكافأة انتقال“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخبين الإسباني والعاجي في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بطوكيو 2020 وكتبت: ”البحث عن نصف النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الجناح الفرنسي أنطوان غريزمان ومصيره في برشلونة وكتبت: ”غريزمان منسجم في برشلونة“، وعن سيرجيو أغويرو كتبت: ”أغويرو يتدرب في برشلونة“ وعن ميسي كتبت: ”ميسي في إيبيزا“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخبين الإسباني والعاجي في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بطوكيو 2020 وكتبت: ”من أجل البحث عن ميدالية“.

كما اهتمت بألعاب القوى في الألعاب الأولمبية وكتبت: ”جدل حول سباق التتابع المختلط الذي أدى لخروج المنتخب الإسباني“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الأولمبي الإسباني والمنتخب الأولمبي لساحل العاج في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بطوكيو 2020 وكتبت: ”مع الذهب في رؤوسهم“، وتحدثت أيضا عن منافسات التنس وكتبت عن لقاء كارينيو وديوكوفيتش: ”من أجل الميدالية البرونزية“.

الصحيفة تحدثت عن فوز قضائي جديد لأندية دوري السوبر الأوروبي وكتبت: ”فوز قضائي جديد لأندية دوري السوبر الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بصفقة تعاقد ريال مدريد مع ديفيد ألابا وكتبت: ”ألابا حصل على مكافأة توقيع بلغت 17 مليون يورو“.

كما اهتمت بمصير الإنجليزي كيران تريبير والويلزي غاريث بيل في الدوري الإسباني بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكتبت: ”تريبير وغاريث بيل سيعاملان كلاعبين أوروبيين“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على رغبة مانشستر سيتي في حسم صفقة الدولي الإنجليزي جاك غريليش نجم أستون فيلا وكتبت: ”يأمل مانشستر سيتي في حسم صفقة بـ100 مليون جنيه إسترليني الأسبوع القادم لجاك غريليش“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الرياضيين البريطانيين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والفوز بميداليات جديدة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج وأخبار الألعاب الأولمبية الصيفية وكتبت عن خسارة البطل الفرنسي الشهير تيدي رينير الميدالية الذهبية واكتفائه بالبرونزية ”ّشمس غربت“، وعن فوز الفرنسية ديكو رومان بميدالية برونزية كتبت: ”شمس أشرقت“.

كما اهتمت بهزيمة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي مسابقة التنس وفرصة الفوز بالذهب وكتبت: ”ديوكوفيتش فقد الخيط“.

الصحيفة اهتمت بمنافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم الدرجة الثانية.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات هنريك مخيتريان لاعب روما وكتبت: ”مخيتريان: ”لقب الدوري الإيطالي: نحن أيضا موجودون“.

الصحيفة تحدثت عن مطالبة الأندية في إيطاليا الحكومة بفتح الملاعب وكتبت: ”ضوء أخضر والملاعب مفتوحة بالكامل“.

كما اهتمت بنتائج الرياضيين الإيطاليين في الألعاب الأولمبية الصيفية وكتبت: ”إيطاليا حاول مجددا“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: ”مفاجأة يوفنتوس: كريستيانو رونالدو يبقى في المنزل“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة في العودة ليوفنتوس وكتبت: ”بيانيتش يريد يوفنتوس“.

كما اهتمت بنتائج الرياضيين الإيطاليين في الألعاب الأولمبية الصيفية.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الفرنسي ميك مايغنان الحارس الجديد لميلان وكتبت: ”مايغنان: قلت لا لمورينيو“.