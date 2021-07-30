تكهنات بتوقيع ميسي عقده الجديد مع برشلونة الأسبوع المقبل

لم ينضم القائد ليونيل ميسي، وزميله الجديد إيمرسون رويال، بعد إلى تدريبات برشلونة استعدادًا للموسم الجديد، حيث يقضي الهداف التاريخي للنادي الكتالوني آخر أيام إجازته في جزيرة إيبيزا الإسبانية قبل الانضمام للتدريبات، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن ميسي، الذي ينتظر تأكيد استمراريته في برشلونة، يستغل الأيام الأخيرة في إجازته في الاسترخاء في إيبيزا بجانب عائلتي زميليه السابقين لويس سواريز، وسيسك فابريغاس.

واستأجر ميسي، وسواريز، وفابريغاس، يختًا لقضاء يوم في البحر بعيدًا عن الزحام، وتمكنوا من الاسترخاء، بينما يستمر تجديد عقد قائد الأرجنتين على نار هادئة.

وسافر ميسي إلى إيبيزا، يوم الخميس، بعد أن أمضى يومًا واحدًا فقط في برشلونة، لكن في النادي يحافظون على ثقتهم الكاملة في أنه سيجدد عقده رغم محاولات تقليل فاتورة رواتب لاعبي الفريق.

وقالت محطة ”غول“ التليفزيونية الإسبانية إن عطلة ميسي ستنتهي، الأحد المقبل، على أن يخضع للفحص للتأكد من خلوه من فيروس كورونا في اليوم التالي قبل الخضوع لفحص شامل، يوم الثلاثاء، ومن ثم التدريب مع إيمرسون، وسيرجيو أغويرو، يوم الأربعاء، على أن ينضم للتدريبات الجماعية، يوم الجمعة المقبل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أنه لا يوجد سوى ميسي، وإيمرسون رويال، في إجازة بين تشكيلة المدرب الهولندي رونالد كومان الذي استعاد لاعبيه تدريجيًا.

ومع ذلك، فإن أولمبياد طوكيو، والإصابات، تمنع المدير الفني من العمل مع فريق مشابه جدًا للذي سيخوض موسم 2021/22، وقد كان أغويرو آخر المنضمين للفريق، اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن برشلونة يأمل بأن يوقع ميسي عقده الجديد، الأسبوع المقبل، بعد عودته من إجازته.

لكن ميسي، وإيمرسون رويال، لن يكونا آخر المنضمين لتشكيلة برشلونة، إذ يتبقى بيدري، وإريك غارسيا، وأوسكار مينغويزا، الموجودون مع المنتخب الأولمبي الإسباني في طوكيو، ولن يعودوا إلى برشلونة إلا بعد انتهاء مهمتهم هناك خاصة بعد التأهل لدور الثمانية.

كيف سيفيد بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة كافة أندية الدوري الإسباني؟ https://t.co/oJJ2Y0DCdv pic.twitter.com/mjVjQAovQU — إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2021

من ناحية أخرى، فإن كوتينيو، وأندريه تير شتيغن، وأنسو فاتي، وعثمان ديمبلي، المصابين لا يشاركون في التدريبات مع زملائهم في الوقت الحالي.

إذ يتدرب لاعب الوسط البرازيلي في صالة الألعاب الرياضية منذ بضعة أسابيع، ويواصل حارس المرمى الألماني وأنسو فاتي، العمل على التخلص من مشاكل رُكبهما، ولن يعود الجناح الفرنسي للظهور على أرض الملعب، حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أقل تقدير.