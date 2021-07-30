الصحف الرياضية: العد التنازلي لمبابي.. مورينيو يخيف الجميع.. ولا مزيد من الأعذار

شكلت نتائج الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ وفوز إيطاليا وبريطانيا بميداليات جديدة وتصريحات أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بعد التعاقدات الأخيرة والعد التنازلي لإمكانية تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتجديد ريال مدريد عقد داني كارفاخال وعودة الهولندي فيرجيل فان دايك للعب مع ليفربول، وتأثير تعاقد البرتغالي جوزيه مورينيو مع روما، وأخبار سوق الانتقالات.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وكتبت: ”العد التنازلي لمبابي“.

كما اهتمت بنتائج الرياضيين الإسبان في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكتبت عن فوز منتخب كرة السلة الإسباني على الأرجنتين: ”يلعبون من أجل الصدارة أمام سلوفينيا“.

وعن فوز منتخب السيدات لكرة السلة على صربيا كتبت: ”الثأر من صربيا وربع النهائي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعليمات المدرب الهولندي رونالد كومان للاعبي برشلونة وكتبت: ”كومان أصبح الأمر صعبا“.

كما تحدثت عن نتائج الإسبان في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وكتبت عن فوز منتخب إسبانيا لكرة السلة على الأرجنتين: ”ريكي روبيو يقود إسبانيا لربع النهائي“، وعن تأهل الإسباني بابلو كارينو لنصف نهائي مسابقة التنس كتبت: ”بابلو كارينو يهزم ميدفيديف وعلى بعد فوز للحصول على ميدالية“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت: ”ريال مدريد يجدد عقد داني كارفاخال“ و“تحول جذري في تجديد عقد إلياكس موريبا في برشلونة“.

كما اهتمت بكأس خوان غامبر وكتبت: ”كأس غامبر يلعب في ملعب يوهان كرويف بحضور 3000 مشجع“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على استعدادات برشلونة وتأثير المدرب الهولندي رونالد كومان على عدة لاعبين شباب وكتبت: ”استعداد في القمة“ و“إنهم يحبون كومان“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا في كرة السلة على الأرجنتين وتأهل الإسباني كارينو لنصف نهائي منافسات التنس في الألعاب الأولمبية الصيفية وكتبت: ”مباشرة إلى ربع النهائي“ و“كارينو يقصي ميدفيديف والآن البحث عن ميدالية“.

أس

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الإسبان في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وكتبت عن فوز منتخب كرة السلة أمام منتخب الأرجنتين: ”ريكي أند رول“ وعن فوز منتخب السلة للسيدات على صربيا: ”الانتقام الجميل من صربيا“.

كما تحدثت عن فوز منتخب كرة اليد للسيدات على منتخب البرازيل وعن تأهل لاعب التنس كارينو لنصف النهائي في طوكيو كتبت: ”كارينو يقاتل من أجل ميدالية“.

الصحيفة اهتمت بتجديد ريال مدريد عقد ظهيره الأيمن داني كارفاخال وكتبت: ”كارفاخال حتى 2025“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بعد تعاقدات فريقه الأخيرة وكتبت: ”أولي: لا مزيد من الأعذار“.

كما اهتمت بنتائج الرياضيين البريطانيين في الألعاب الأولمبية الصيفية وكتبت: ”المزيد من التتويجات في طوكيو لمنتخب بريطانيا“ و“اشتعلت النيران في المجادف“.

الصحيفة اهتمت بعودة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك للعب رفقة ليفربول بعد تعافيه من الإصابة وكتبت: ”فيرجيل عاد للعب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تألق عدة رياضيات نساء في الألعاب الأولمبية الصيفية وكتبت: ”نساء قويات“.

كما تحدثت عن بداية منافسات ألعاب القوى في طوكيو 2020 وكتبت: ”ألعاب القوى تبحث عن يولسن بولت الجديد“.

الصحيفة اهتمت بالسباح الفرنسي مانودو وكتبت: ”مانودو يعالج التفاصيل“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير تدريب البرتغالي جوزيه مورينيو لروما وكتبت: ”مورينيو يخيف الجميع“.

كما تحدثت عن نتائج الرياضيين الإيطاليين في الألعاب الأولمبية وكتبت عن فوز فريق التجديف النسائي بالذهب: ”فتيات ذات المجداف الذهبي“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل الدولي الإيطالي أنسيني في نابولي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج الإيطاليين في الألعاب الأولمبية الصيفية والتتويج بذهبية وفضية وبرونزيتين جدد وكتبت: ”شكرا“.

كما اهتمت بتصريحات جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي والباحث عن تجديد عقده وكتبت: ”كيليني: يوفنتوس، أريد أن أرفع كؤوسا أكثر“.