كيليني يؤكد اقتراب تجديد عقده مع يوفنتوس

أكد المدافع المخضرم جورجيو كيليني، اقترابه من تجديد عقده مع يوفنتوس.

وكيليني، البالغ من العمر 36 عامًا، بلا نادٍ حاليًا، حيث انتهى عقده مع يوفنتوس، في 30 يونيو الماضي.

وأكد كيليني استمراره مع يوفنتوس، وتوقيعه عقدًا جديدًا، الأسبوع المقبل، وقال إنه سيتوجه، الإثنين المقبل، إلى تورينو لبدء العمل مع ماسيميليانو آليغري، الذي عاد لتدريب يوفنتوس.

وقال كيليني في تصريحات نقلتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية:“سأكون في تورينو، يوم الإثنين المقبل، آليغري ينتظرني، حتى وإن كان من الجيد حصولي على عطلة أخرى ليوم سأحاول إنهاء مسيرتي بالتتويج بألقاب أخرى، لأن الألقاب تزيد من شراهتك نحو تحقيق الانتصارات“.

وانضم كيليني ليوفنتوس صيف العام 2005 من فيورنتينا، وشارك في 535 مباراة مع يوفنتوس، سجل فيها 36 هدفًا، وقدَّم 24 تمريرة حاسمة.

ونال كيليني مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي 9 مرات، إضافة إلى 5 ألقاب في كأس إيطاليا، ومثلها كأس السوبر الإيطالي، وخسر مرتين نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 215 و2017، أمام برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

وكانت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أفادت بأن كيليني يضع شرطين لتجديد عقده مع يوفنتوس، وهما: زيادة قيمة راتبه، وأن يكون العقد لمدة عامين على الأقل، ليكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وشارك كيليني في 112 مباراة مع المنتخب الإيطالي، سجل فيها 8 أهداف، وقاد الأتزوري إلى التتويج بلقب يورو 2020، حيث شارك في 5 من 7 مباريات.

وكان يوفنتوس أعلن عودة ماسيمليانو آليغري مدربًا له بعقد يمتد إلى 4 مواسم حتى صيف 2024، خلفًا لآندريا بيرلو.

ومن المقرر أن يفتتح يوفنتوس، الموسم الجديد، بمواجهة أودينيزي، يوم 22 أغسطس، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.