الصحف الرياضية: مبابي يصفع ريال مدريد.. وميسي في برشلونة للتوقيع

شكلت نتائج الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 ومسابقة كرة القدم التي شهدت تأهل منتخب إسبانيا وإقصاء الأرجنتين وفرنسا وعودة ليونيل ميسي لبرشلونة لمناقشة تجديد عقده العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بإصابة دافيد ألابا بفيروس كورونا ومستقبل النرويجي مارتين أوديغارد في ريال مدريد ونتائج اللقاءات الودية للأندية الأوروبية وانسحاب الأمريكية سيمون بايلز من منافسات الجمباز لأسباب نفسية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وضعية النجم النرويجي الشاب مارتين أوديغارد في ريال مدريد وكتبت ”هناك حالة أوديغارد ( مرة أخرى ) ”.

كما اهتمت بالألعاب الأولمبية الصيفية وكتبت عن تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي لربع نهائي مسابقة كرة القدم ”ساحل العاج منافسنا القادم “ وعن لقاء إسبانيا – الأرجنتين في كرة السلة “ إسبانيا لإنهاء تأهله لربع النهائي“.

كما اهتمت بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريد بول سالزبورغ 1-0 في لقاء ودي وكتبت ”أول هزيمة لبطل الدوري الإسباني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على عودة ميسي لبرشلونة بعد نهاية عطلته وكتبت ”ميسي يصل برشلونة للتوقيع“

كما تحدثت عن تعادل منتخب إسبانيا الأولمبي أمام منتخب الأرجنتين وتأهله لربع النهائي وكتبت ”هم في ربع النهائي“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل الشاب إلياكس موريبا برفقة برشلونة وكتبت ”لا وجود لاتفاق لكنْ هناك تفاؤل“.

كما اهتمت بتصريحات كليان مبابي وكتبت ”كليان مبابي يصفع ريال مدريد.. يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا برفقة باريس سان جيرمان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على انسحاب لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز من الألعاب الأولمبية وكتبت ”سيمون بايلز: بشري“.

كما تحدثت عن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لبرشلونة بعد نهاية عطلته وكتبت ”ميسي في برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لربع نهائي مسابقة كرة القدم في طوكيو 2020 وكتبت ”منتخب إسبانيا وقّع على تأهله لربع النهائي إذ ينتظره منتخب ساحل العاج ”.

آس

ركزت الصحيفة على الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ومشاركة الرياضيين الإسبان وكتبت عن تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي لربع نهائي مسابقة كرة القدم ”أفضل ما تبقى“ وعن لقاء كرة السلة بين إسبانيا والأرجنتين ”إسبانيا أمام اختبار كومبازو “ وعن انسحاب لاعبة الجمباز الأمريكية.

سيمون بايلز كتبت ”سيميون بايلز خارج المنافسات“ وعن فوز منتخب إسبانيا على البرازيل في كرة اليد كتبت ”إسبانيا لا يمكن إيقافها“.

الصحيفة اهتمت بإصابة النمساوي دافيد ألابا لاعب ريال مدريد الجديد بفيروس كورونا، وهزيمة أتلتيكو مدريد وديا أمام ريد بول سالزبورغ.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 ونتائج الرياضيين الفرنسيين وكتبت عن الجودو ”الجودو وزن 100 كلغ: سيد اللعبة ”.

كما اهتمت بفوز الثنائي الفرنسي بذهبية التجديف وكتبت ”ثنائي من ذهب“.

الصحيفة اهتمت بأزمة الحالة النفسية للرياضيين على هامش انسحاب الأمريكية سيمون بايلز من منافسات الجمباز وكتبت ”الأبطال، الضغط والكآبة ”.

كما تحدثت عن هزيمة منتخب فرنسا الأولمبي أمام اليابان 4-0 وخروجه من مسابقة كرة القدم وكتبت ”الفشل الذريع لفرنسا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل روما أمام بورتو في لقاء ودي وكتبت ”روما دوري الأبطال“.

كما تحدثت عن نتائج الرياضيين الإيطاليين في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وكتبت ”إيطاليا تتولى زمام الأمور“.

كما اهتمت بتألق التركي كالهان تشالهان أوغلو وساتريانو برفقة إنتر ميلان.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام يوفنتوس بثلاثة لاعبين، أبرزهم: الدولي الإيطالي لوكاتيلي، والبوسني ميراليم بيانتيش وكتبت ”ثلاثي يوفنتوس ”.

كما اهتمت بنتائج الرياضيين الإيطاليين في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 والفوز بميداليات جديدة وكتبت ”لا نهائي“.

الصحيفة اهتمت بفوز إنتر ميلان وديا، وتألق النجم التركي هاكان تشالهان أوغلو، ومصير الحارس الدولي سيريغو في تورينو .