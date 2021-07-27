تدهور الحالة الصحية لكاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو بسبب مضاعفات فيروس كورونا

تعاني كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التهاب رئوي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وتمكث في المستشفى للعلاج وتحت المراقبة الطبية.

وأعلنت كاتيا أفيرو البالغة من العمر 44 سنة عبر صفحتها على ”إنستغرام“ أنها دخلت أحد مستشفيات جزيرة ماديرا مسقط رأسها في البرتغال.

وتعالَج شقيقة كريستيانو رونالدو في مستشفى الدكتور نيلو ميندونكا وهو المستشفى ذاته الذي أجرت فيه والدته عملية جراحية عاجلة بعد إصابتها بجلطة في الدماغ السنة الماضية.

وعملت كاتيا أفيرو مغنية في الماضي وتقضي أغلب فترات السنة في البرازيل، وكتبت على صفحتها ”إنه آخر نوع من المنشورات التي أود كتابتها، لقد حاولت ألا أفعل ذلك في الأيام القليلة الماضية، لكن مع انتشار الأخبار بسرعة واحتراما لمن يتابعني ويهتم بي وبأحبائي سأشارك الحقيقة معكم“.

وأضافت شقيقة نجم يوفنتوس ”لقد أصبت بهذا الفيروس اللعين منذ الـ17 من يوليو الماضي، وأقوم بعزل نفسي في المنزل منذ ذلك الحين، أصبت بأعراض خفيفة وكنت في حالة جيدة وأتبع البروتوكول العلاجي، وظل الجميع بعيدين عن أمهم، كل الفيديوهات التي أخذتها في الخارج كانت قبل إصابتي بالفيروس.“

واعترفت كاتيا افيرو بإصابتها بالتهام رئوي أكدت أن حالتها تراجعت وكتبت ”لسوء الحظ يوم الجمعة الماضي أخذت حالتي تسوء، تم إدخالي المستشفى وأنا أفعل كل ما بوسعي من أجل العلاج، والحمد لله بفضل الطاقم الطبي المعالج الرائع سأكون بخير“.

وكانت كاتيا أفييرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تصدرت العناوين في تشرين الأول/ أكتوبر من السنة الماضية حين أنكرت إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا بشكل غريب.

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وكان كريستيانو رونالدو قد أجرى اختبارين بعد إصابته بفيروس كورونا وبعد فترة عزل صحي جاءت النتائج إيجابية مما جعله يشكك في نتائج المختبر خصوصا أن اختبارا جرى خارج المختبر البرتغالي لم يعط نتائج صحيحة وهو ما دفع شقيقته للتشكيك في إصابته بكورونا.