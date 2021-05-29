رونالدو مقابل إيكاردي.. صفقة تبادلية متوقعة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ عن صفقة تبادلية متوقعة بين يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في السوق الصيفي المقبل.

ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد ينتقل من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل انتقال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى البيانكونيري.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع رونالدو لتعويض الرحيل المتوقع للشاب كيليان مبابي، الذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

لاغازيتا: كريستيانو رونالدو يريد الانتقال لباريس سان جيرمان حال عودة أليغري ليوفنتوس https://t.co/5V7TeaU6zm pic.twitter.com/4O4QzcK2Ut — إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2021

ويوم أمس الجمعة، قالت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إن رونالدو طلب من وكيله خورخي مينديز إجراء مباحثات مع باريس سان جيرمان، بعد عودة ماسيميليانو آليغري إلى يوفنتوس، وهو الذي لا يملك علاقة مميزة مع رونالدو.

وأعلن يوفنتوس رسميا عودة آليغري للفريق، بعد عامين من رحيله، ليخلف المقال آندريا بيرلو.

ووفقا للصحيفة الشهيرة، فإن المفاوضات بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان حول الصفقة التبادلية الضخمة لم تبدأ بشكل رسمي، لكن الشكوك حول استمرار رونالدو مع يوفنتوس بدأت منذ خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، مع يوفنتوس في يونيو 2022، لكن فشل الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا معه قد يحول دون إتمام العقد بينهما، إلى جانب عودة آليغري.

ويمثل راتب رونالدو عبئا كبيرا على خزينة يوفنتوس، حيث ذكرت ”لاغازيتا“ أن النجم البرتغالي يحصل على 31 مليون يورو سنويا.

وسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع رونالدو، منذ سنوات، ويبدو أن حلمه سيتحقق أخيرا، حيث سيلعب إلى جانب النجم البرازيلي نيمار.