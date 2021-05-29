رسميًا.. لوتشيانو سباليتي مدربًا لنابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، رسميًا، تعيين لوتشيانو سباليتي مدربًا له خلفًا لغينارو غاتوزو، الذي رحل نهاية الموسم المنقضي.

وقال نابولي في بيان إن المدرب الإيطالي ”سباليتي“ سيكون المدرب الجديد للفريق.

ولم يكشف نابولي عن تفاصيل العقد، من حيث المدة، والتفاصيل المالية.

وقال أوريليو دي لاورينتس، رئيس نابولي:“يسعدني إعلان أن سباليتي سيكون مدربًا نابولي، اعتبارًا من يوليو/ تموز المقبل، مرحبًا لوتشيانو، سنقوم بعمل رائع معًا“.

واحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، الموسم المنصرم، وسيلعب في الدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

وسبق للوتشيانو سباليتي أن درب روما، وإنتر ميلان، وأودينيزي، وزينيت سانت بطرسبرغ، ومن أبرز إنجازاته التتويج مع روما بكأس إيطاليا (مرتين)، والسوبر الإيطالي (مرة واحدة).

وقاد سباليتي روما في 224 مباراة في ولايته الأولى، و75 مباراة في ولاته الثانية، وقاد إنتر ميلان في 90 مباراة، و184 مباراة مع زينيت الروسي.