ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا يؤيد فكرة دوري نهائي من 4 أندية في دوري أبطال أوروبا

تحدث السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن إمكانية إجراء دوري نهائي من 4 فرق في دوري أبطال أوروبا في المستقبل، مؤكدًا أن الفكرة قد تكون جيدة اقتصاديًا لو خطط لها بشكل جيد.

وكانت عدة اقتراحات قد طرحت لتطوير دوري أبطال أوروبا، منها إقامة دورة مجمعة لـ8 أندية في بلد واحد على مدار أسبوعين، لكن تشيفرين ضد الفكرة، حيث قال للصحيفة:“دوري نهائي من 8 فرق خلال أسبوعين كثير، لكن دوري من 4 فرق في 2024 هناك إيجابيات وسلبيات للفكرة“.

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن دورة مجمعة في بلد واحد قد تفقد الأندية اللعب على أرضها وإيرادات الجماهير، كما أن القنوات التلفزيونية قد تفقد بدورها بعض اللقاءات، وأضاف:“أسبوع لكرة القدم الأوروبية سيكون رائعًا مع مهرجانات موازية في الموسيقى، لكننا سنفقد لقاءات بالطبع للأندية في ملاعبها، وقنوات النقل التلفزيوني ستفقد لقاءات أيضًا“.

وأضاف تشيفرين:“هناك قضايا للتسويق والإشهار يجب حلها، وبالنسبة لي أنا مع أن يكون هنالك دور نهائي بين 4 أندية في دوري أبطال أوروبا، وسيكون ذلك رائعًا ونجاعة كبيرة على صعيد الإيرادات لو تم ذلك بشكل جيد“.

وفي ظل إحداث أندية كبرى لمسابقة دوري السوبر الأوروبي الذي فشل تحت ضغط الاتحادات المحلية والقارية والحكومات قرر الاتحاد الأوروبي إحداث تغييرات على مسابقة دوري أبطال أوروبا ستدخل حيز التنفيذ في 2024 تسمح للأندية بلعب لقاءات أكبر في المسابقة.