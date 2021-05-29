الصحف الرياضية: معركة إنجليزية.. نهائي السكتة القلبية.. وأغويرو سيأتي لبرشلونة إن بقي ميسي (صور)

شكل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في بورتو البرتغالية وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتعاقد ريال مدريد مع دافيد ألابا وتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي ومستقبل رونالد كومان وتأهل برشلونة لنهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة وفوز منتخب إيطاليا الكبير على سان مارينو 7/0 في لقاء ودي.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إعلان ريال مدريد تعاقده مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا وكتبت: ”ديفيد ألابا أول حجر في ريال مدريد الجديد“.

كما تحدثت عن نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي وكتبت: ”معركة إنجليزية من أجل لقب دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة حول ميسي وتأثير انتشار فيروس كورونا على اقتصاد كرة القدم.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة لنهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”برشلونة يلعب النهائي ضد أناضولو ايفيس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على المؤتمر الصحفي لخوان لابورتا رئيس برشلونة وحديثه عن تجديد عقد ليونيل ميسي وكتبت: ”خوان لابورتا: ميسي يسير بشكل جيد“.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة لنهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”في النهائي“.

الصحيفة اهتمت بنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في بورتو وكتبت: ”بيب غوارديولا يبحث عن لقبه الثالث“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”نهائي السكتة القلبية“.

كما اهتمت بتصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول مستقبله وكتبت: ”غوارديولا: سأبقى في مانشستر سيتي“ وأيضا عن تصريحات خوان لابورتا حول مستقبل رونالد كومان وكتبت: ”لابورتا: كومان يملك مواصفات مدرب برشلونة“.

الصحيفة تحدثت عن مصير تعاقد برشلونة مع سيرجيو أغويرو وكتبت: ”أغويرو سيأتي لبرشلونة إن بقي ميسي“ وعن تعاقد ريال مدريد مع ديفيد ألابا كتبت: ”ديفيد ألابا أول صفقة لريال مدريد حتى 2026“.

كما اهتمت الصحيفة بنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في بورتو وكتبت: ”بورتو تتوج ملك أوروبا“.

أس

ركزت الصحيفة على إعلان ريال مدريد تعاقده مع النمساوي ديفيد ألابا وكتبت: ”ألابا أول تعاقد جديد“.

كما تحدثت عن المرشح لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد وكتبت: ”ريال مدريد سيذهب في اتجاه كونتي إن لم يتمكن بوكيتينو المفضل لدى الإدارة من الرحيل عن باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت بنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي وكتبت: ”عرين إنجليزي“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة حول تجديد عقد ليونيل ميسي وكتبت: ”لابورتا: حالة ميسي تسير بشكل جيد لكنها لم تنته بعد“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في بورتو البرتغالية وكتبت: ”استعد للانهيار“ كما اهتمت بتصريحات المدربين ولاعبي الفريقين قبل اللقاء“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي من خلال تصريحات المدرب توماس توخيل ولاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان وكتبت: ”توخيل: يجب علينا أن نعاني لإسقاط سيتي“ و“غوندوغان: ليس هناك فريق أفضل منا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي وكتبت: ”هيا الزرق“.

كما اهتمت بحوارها مع ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت: ”تشيفرين: أنا مع مربع ذهبي في دوري أبطال أوروبا“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة ماسيميليانو آليغري لتدريب يوفنتوس خلفا لآندريا بيرلو المقال وكتبت: ”ماسيميليانو آليغري: الصلاحيات الكاملة“.

كما تحدثت عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان وكتبت: ”إنتر ميلان: باريس سان جيرمان مهتم بحكيمي مقابل 70 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إيطاليا وديا على سان مارينو 7/0 وكتبت: ”إيطاليا مانشيني يذهب بسرعة“.

كما اهتمت بنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي وكتبت: ”دوري أبطال أوروبا: ديربي إنجليزي“.