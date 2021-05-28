يويفا يوافق على إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض

قال الصحفي مارتين زيغلر كبير المراسلين في صحيفة ”التايمز“ البريطانية إن لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وافقت على إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

وأضاف زيغلر في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ إن هذا القرار بحاجة لموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري قبل اعتمادها بشكل نهائي.

ويتم تطبيق هذه القاعدة عندما تكون نتيجة مباراة الذهاب والإياب متساوية في المجموع بعد 180 دقيقة (بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة في مسابقات الأندية والمنتخبات)، وحينها يفوز الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر خارج أرضه.

NEW: UEFA clubs competitions committee decides to scrap away goals rule in European football. Now needs ExCo approval. — Martyn Ziegler (@martynziegler) May 28, 2021

وخرج بايرن ميونخ الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، على يد باريس سان جيرمان في دور الثمانية هذا الموسم نظرًا لأن النادي الفرنسي سجل أهدافًا أكثر خارج أرضه، بينما خرج يوفنتوس أيضًا من نسخة الموسم الحالي وفقًا لهذه القاعدة من دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي.

وخضعت هذه القاعدة، التي بدأ يويفا تطبيقها في موسم 1965-1966، للتدقيق هذا الموسم، حيث أقيمت بعض المباريات على ملاعب محايدة دون متفرجين بسبب قيود السفر التي فرضتها الدول بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت صحيفة ”التايمز“ إن لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي ناقشت هذه القاعدة في بورتو قبل يوم واحد على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ناديي مانشستر سيتي، وتشيلسي، الإنجليزيين الذي سيقام في المدينة البرتغالية.