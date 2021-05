يويفا يوافق على إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض

قال الصحفي مارتين زيغلر كبير المراسلين في صحيفة ”التايمز“ البريطانية إن لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وافقت على إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

وأضاف زيغلر في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ إن هذا القرار بحاجة لموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري قبل اعتمادها بشكل نهائي.

ويتم تطبيق هذه القاعدة عندما تكون نتيجة مباراة الذهاب والإياب متساوية في المجموع بعد 180 دقيقة (بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة في مسابقات الأندية والمنتخبات)، وحينها يفوز الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر خارج أرضه.

