رياضة

رسميًا.. تمديد العمل بقاعدة الـ5 تبديلات حتى 31 ديسمبر 2022
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 15:37 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 16:30 GMT

رسميًا.. تمديد العمل بقاعدة الـ5 تبديلات حتى 31 ديسمبر 2022

لجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم لنظام الـتبديلات الـ 5 بسبب الجدول المزدحم للمباريات.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ تمديد العمل بقاعدة الخمسة تبديلات في المباراة الواحدة، حتى يوم 31 ديسمبر 2022.

وأصدر مجلس الفيفا بيانًا قال فيه إن أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وافقوا خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم الجمعة، على تمديد العمل بقاعدة الخمسة تبديلات في المباراة الواحدة، في كل البطولات والدوريات والمسابقات حتى 31 ديسمبر 2022.

وسيتم السماح بـ3 توقفات فقط لإجراء التبديلات؛ تجنبًا لتعطل اللعب وإهدار الوقت.

ولجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم لنظام الـتبديلات الـ 5 بسبب الجدول المزدحم للمباريات في فترة ما بعد جائحة كورونا، بخلاف التخوف من تعرض اللاعبين لإصابات بسبب فترة التوقف الطويلة.

وكان مجلس الفيفا قد أقر استخدام نظام الـ 5 تبديلات منذ الموسم الماضي 2019-2020، بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.

كما يمكن للأندية الاحتفاظ بـ9 لاعبين على مقاعد البدلاء، بدلًا من 7 كما هو معتاد.

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