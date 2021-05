رسميًا.. تمديد العمل بقاعدة الـ5 تبديلات حتى 31 ديسمبر 2022

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ تمديد العمل بقاعدة الخمسة تبديلات في المباراة الواحدة، حتى يوم 31 ديسمبر 2022.

وأصدر مجلس الفيفا بيانًا قال فيه إن أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وافقوا خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم الجمعة، على تمديد العمل بقاعدة الخمسة تبديلات في المباراة الواحدة، في كل البطولات والدوريات والمسابقات حتى 31 ديسمبر 2022.

وسيتم السماح بـ3 توقفات فقط لإجراء التبديلات؛ تجنبًا لتعطل اللعب وإهدار الوقت.

Five-substitute option extended until 31 December 2022 in response to ongoing COVID-19 impact

