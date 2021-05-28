رياضة

لاغازيتا: كريستيانو رونالدو يريد الانتقال لباريس سان جيرمان بعد عودة أليغري ليوفنتوس
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 12:33 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 13:30 GMT

لاغازيتا: كريستيانو رونالدو يريد الانتقال لباريس سان جيرمان بعد عودة أليغري ليوفنتوس

ناديان فقط يمكنهما تحمل تكاليف التعاقد مع رونالدو وهما: مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن البرتغالي سيكون مطالبا بتخفيض راتبه حال أراد العودة لأولد ترافورد.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير سعيد بعودة ماسيميليانو أليغري لتدريب يوفنتوس.

وأعلن يوفنتوس اليوم الجمعة رسميا إقالة أندريا بيرلو، وإعادة أليغري لتدريب الفريق، بعد عامين من رحيله.

ووفقا لصحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ فإن رونالدو غير سعيد بعودة أليغري وطلب من وكيله خورخي مينديز إجراء محادثات مع باريس سان جيرمان.

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وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في يونيو 2022، لكن الشكوك تحوم حول بقائه حتى نهاية عقده، منذ خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أنه من الصعب توقع رد فعل إيجابي من رونالدو بعد عودة أليغري بعد عامين من رحيل المدرب الإيطالي عن البيانكونيري.

ورحل أليغري عن يوفنتوس صيف العام 2019، أي بعد موسم واحد من انتقال رونالدو للفريق، قبل أن يعود من جديد، اليوم الجمعة.

وسجل رونالدو 36 هدفا وصنع 4 في 44 مباراة الموسم الحالي، بينها تسجيل 29 هدفا في الدوري الإيطالي لينال جائزة هداف المسابقة لأول مرة في ثلاثة مواسم له في الكالشيو.

وأكدت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أن رونالدو يحلم بالعودة إلى ريال مدريد، الذي سجل له 450 هدفا في 9 مواسم، لكن فلورنتينو بيريو رئيس غير مهتم بعودة البرتغالي.

ووفقا للصحيفة فإن ناديين فقط يمكنهما تحمل تكاليف التعاقد مع رونالدو وهما: مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن البرتغالي سيكون مطالبا بتخفيض راتبه حال أراد العودة لأولد ترافورد.

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