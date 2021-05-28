عقد لمدة 10 سنوات.. تسريب تفاصيل عرض برشلونة لإقناع ميسي بالتجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بعض تفاصيل عرض برشلونة لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، علما أن الأرجنتيني طلب الرحيل عن كامب نو الصيف الماضي.

ويوم أمس الخميس نقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن مقربين من ميسي قولهم إن برشلونة لم يقدم أي عرض لتجديد عقد ميسي، رغم مرور شهرين على فوز خوان لابورتا برئاسة النادي الكتالوني.

Lionel Messi – All 38 Goals – 2020/21 pic.twitter.com/wKSJ1VAODs — AM Comps (@AMComps_) May 22, 2021

وأوضحت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة سيقدم عرضا لميسي خلال 10 أيام، وأن ميسي سيحصل على نصف راتبه في العقد الجديد.

ووفقا لـ“سبورت“ فإن عرض برشلونة لميسي سيكون لمدة 10 سنوات، وهو الأمر الذي يسمح لميسي بتعويض الخسارة في راتبه.

وأكدت الصحيفة أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتمع عدة مرات مع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ميسي، في الأيام الأخيرة، وتحدثا عن تفاصيل العقد، رغم أنه لم يتم كتابة أي شيء بشكل رسمي.

وطلب ميسي الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، لكن الإدارة السابقة التي كان يترأسها جوسيب ماريا بارتوميو طلبت الحصول على قيمة فسخ العقد وهي 700 مليون يورو.

وسجل ميسي 38 هدفًا، وصنع 14 في 47 مباراة، لكن برشلونة احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، وودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، في حين اكتفى بالتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.