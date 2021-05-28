رسميا.. يوفنتوس يعلن إقالة بيرلو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا، إقالة مدربه آندريا بيرلو من منصبه، اليوم الجمعة

وتأتي إقالة بيرلو، في ظل تقارير تتحدث عن اقتراب عودة ماسيمليانو أليغري إلى يوفنتوس.

وقال يوفنتوس في بيانه: ”شكرا أندريا، هذه الكلمات الأولى التي يجب علينا جميعًا نطقها مع نهاية هذه التجربة الخاصة التي نعيشها معًا“.

وأضاف: ”قبل أشهر، بدأ بيرلو، أحد رموز كرة القدم العالمية، مغامرة جديدة على مقاعد بدلاء يوفنتوس، وكانت الأولى له كمدرب“.

وواصل: ”بيرلو بدأ للتو الخطوات الأولى، لكن سيكون لديه بلا شك مسيرة رائعة كمدرب. إنها مغامرة التحول والسعي لجلب أفكاره وتجربته، كبطل على أرض الملعب إلى عالم التدريب“.

وأردف: ”منذ ذلك الحين، فإن الانتصارات أكثر ما يهم في كرة القدم، دعونا نتذكرها، في غضون أشهر قصيرة، حصل يوفنتوس مع بيرلو على لقبي السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا“.

وأردف: ”كما حقق كمدرب انتصارات رائعة في أكبر الملاعب من سان سيرو إلى كامب نو“.

واختتم بيان يوفنتوس: ”نشكر أندريا المايسترو والمدرب على كل هذا، وعلى الشجاعة والتفاني والعاطفة التي أظهرها كل يوم من القلب، ونتمنى له التوفيق في المستقبل الذي سيكون بالتأكيد رائعًا“.

وخلال 52 مباراة ليوفنتوس مع بيرلو، فاز البيانكونيري في 34 مرة، في حين تعادل 10 مرات وخسر8 مرات.

وعيّن يوفنتوس بيرلو مدربا له في أغسطس الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2022، لكن تمت إقالته من منصبه بعد خسارة لقب الدوري الإيطالي، بعد تتويج استمر 9 مواسم متتالية.

كما ودع يوفنتوس من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ونجح في التتويج بلقبي كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.