الصحف الرياضية: كومان لن يستقيل.. لابورتا يراهن على غوارديولا وصفقات في السطر الأخير (صور)

شكلت استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد، والمدربون المرشحون لخلافته، وأخبار سوق انتقالات برشلونة، وانتقالات المدربين في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بالمؤتمر الصحفي المنتظر لخوان لابورتا رئيس برشلونة الذي يراهن على إعادة بيب غوارديولا، ولقاءات المربع الذهبي لدوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وبطولة رولان غاروس للتنس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على استقالة زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد، والبحث عن بديل وكتبت: ”لا داعي للتسرع في اختيار خليفة له“.

كما تحدثت عن سوق انتقالات المدربين في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ميتشيل في خيتافي وبورداس في فالنسيا“.

الصحيفة اهتمت بتتويج فياريال بلقب الدوري الأوروبي والاحتفال باللقب، وكتبت: ”شارع الأبطال“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات نصف نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة بمشاركة برشلونة.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب الهولندي رونالد كومان، والمؤتمر الصحفي للرئيس خوان لابورتا، وكتبت: ”كومان لن يستقيل، وخوان لابورتا يعطي اليوم توضيحات“.

كما تحدثت عن استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد، وكتبت: ”زيدان يستقيل من تدريب ريال مدريد للمرة الثانية“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات المربع الذهبي لدوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”برشلونة يبحث عن لقبه الثالث“.

كما اهتمت باقتراب برشلونة من الهولندي فينالدوم، وكتبت: ”اتفاق مبدئي بين برشلونة وفينالدوم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من ريال مدريد، وكتبت: ”يرحل مرة أخرى“.

كما تحدثت عن اقتراب برشلونة من فينالدوم وديباي وايميرسون، وكتبت: ”صفقات في السطر الأخير“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات المربع الذهبي لدوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”برشلونة من أجل لقبه الثالث في الأبطال“.

كما اهتمت باحتفال فياريال بلقب كأس الدوري الأوروبي والمؤتمر الصحفي لخوان لابورتا رئيس برشلونة المقرر اليوم، وكتبت: ”خوان لابورتا يخرج عن صمته“.

أس

ركزت الصحيفة على استقالة زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد، والمرشحين لخلافته، وكتبت: ”الخليفة“.

كما تحدثت عن احتفال فياريال بلقب كأس الدوري الأوروبي، وكتبت: ”فياريال احتفال بالألعاب النارية“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة ومراهنة الرئيس خوان لابورتا على إعادة بيب غوارديولا، وكتبت: ”برشلونة: لابورتا يراهن على بيب غوارديولا“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات المربع الذهبي لدوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”برشلونة يبحث عن الثالثة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على استقالة زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد، وكتبت: ”زيدان يرحل من جديد“.

كما تحدثت عن دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”اقتراحاتنا من أجل دوري أبطال أوروبا أكثر عدلا“.

الصحيفة اهتمت ببحث أولمبيك ليون عن مدرب جديد وعن بطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”الوحوش الثلاثة في نفس القفص“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب ماسيميليانو أليغري من تدريب يوفنتوس وسيموني إنزاغي من تدريب إنتر ميلان، وكتبت: ”أليغري – إنزاغي : ديربي إيطاليا“.

كما اهتمت بضم ميلان الحارس ميك مايغنان من ليل، وكتبت: ”ميغنان ضد دوناروما“.

الصحيفة اهتمت أيضا بسوق الانتقالات ولائحة منتخب إيطاليا لنهائيات أمم أوروبا، وكتبت: ”مانشيني يقرر الضربات“.

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق المدربين في إيطاليا، وكتبت: ”يوفنتوس يذهب في اتجاه ماسيميليانو أليغري، وإنتر ميلان يتعاقد مع سيموني إنزاغي“.

كما اهتمت بسوق انتقالات اللاعبين، وكتبت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: ”كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل“.