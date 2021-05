فابريزيو رومانو: إنتر ميلان يقترب من تعيين سيموني إنزاغي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات عن اقتراب إدارة إنتر ميلان من التعاقد مع سيموني إنزاغي لإدارة الفريق، خلفا لأنطونيو كونتي.

وأعلن إنتر ميلان، أمس الأربعاء، رسميا، رحيل كونتي، بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، عقب غياب استمر 10 مواسم.

وقال رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الإنتر الآن في محادثات متقدمة مع سيموني إنزاغي على عقد لمدة عامين، الاتفاق يقترب ومن المقرر أن يكون هو المدير الفني الجديد للإنتر بعد أنطونيو كونتي“.

Inter are progressing in talks with Simone Inzaghi as new manager. He’s the frontrunner to replace Antonio Conte – Inzaghi has never signed any new contract with Lazio. Talks ongoing. ⚫️🔵 #Inter https://t.co/eZTwqsPOnn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021