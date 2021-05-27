موندو ديبورتيفو: برشلونة لم يقدم أي عرض لتجديد عقد ميسي

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا لم تقدم أي عرض لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة، في 30 يونيو المقبل، ما يعني أن النجم الأرجنتيني سيرحل مجانًا عن كامب نو حال لم يتم التجديد بين الطرفين.

وكانت قناة ”TV3″، أفادت أن خوان لابورتا رئيس برشلونة قدم عرضًا رسميًا لميسي بهدف إقناعه بالتجديد.

Lionel Messi – All 38 Goals – 2020/21 pic.twitter.com/wKSJ1VAODs — AM Comps (@AMComps_) May 22, 2021

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ نقلت عن مقربين من ميسي قولهم إن النجم الأرجنتيني لم يحصل على أي عرض رسمي من برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن المقربين لم ينفوا وجود اتصالات مع إدارة برشلونة خلال الشهرين الماضيين، أي منذ فوز لابورتا بانتخابات رئاسة برشلون، يوم 7 مارس الماضي.

وطلب ميسي الرحيل عن برشلونة، الصيف الماضي، عقب الخسارة 2/0 أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفضت إدارة برشلونة السابقة السماح برحيل ميسي دون الحصول على قيمة فسخ عقده التي تبلغ 700 مليون يورو.

وتراهن جماهير برشلونة على قدرة لابورتا في إقناع ميسي بالبقاء في كامب نو، حيث سبق أن حققا نجاحات باهرة خلال الفترة الأولى للابورتا بين 2003 و2010، أبرزها سداسية موسم 2009.

وفي موسم 2020/2021 سجل ميسي 38 هدفًا، وصنع 14 في 47 مباراة، لكن برشلونة اكتفى بالتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، في حين احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، وودع من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.