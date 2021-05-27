رياضة

فوتبول إيطاليا: كريستيانو رونالدو يبلغ زملاءه بالرحيل عن يوفنتوس
تاريخ النشر: 27 مايو 2021 14:08 GMT
تاريخ التحديث: 27 مايو 2021 14:40 GMT

فوتبول إيطاليا: كريستيانو رونالدو يبلغ زملاءه بالرحيل عن يوفنتوس

رونالدو نال مع يوفنتوس لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، علما أن النجم البرتغالي سجل 101 هدف في 133 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أشارت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبلغ زملاءه في الفريق بالرحيل عن البيانكونيري في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس صيف 2022، لكن تردد منذ أشهر أنه يريد الرحيل عن الفريق، حيث ارتبط بالعودة لريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وذكر موقع ”فوتبول إيطاليا“ أن رونالدو أبلغ زملاءه بالفعل بنيته الرحيل عن الفريق الصيف المقبل.

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وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس قد يوافق على رحيل رونالدو بهدف زيادة رأس مال الفريق، خاصة أن رحيل البرتغالي سيسهم في انتعاش خزينة النادي، مع حصوله على راتب سنوي كبير.

وانضم رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، ليوفنتوس صيف العام 2018، قادما من ريال مدريد بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

ورغم فوز رونالدو مع ريال مدريد بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا منها 3 متتالية، إلا أنه فشل في قيادة يوفنتوس للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996.

ونال رونالدو مع يوفنتوس لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، علما أن النجم البرتغالي سجل 101 هدف في 133 مباراة.

ويرتبط رونالدو بالعودة إلى مانشستر يونايتد الذي أمضى معه 6 سنوات، والانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

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