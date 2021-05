ريال مدريد يبدأ التفاوض مع أنطونيو كونتي لخلافة زيدان

أكدت وسائل إعلام أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بدأت التفاوض مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لقيادة الفريق الملكي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان الذي ترك منصبه بشكل رسمي، اليوم الخميس.

وبحسب الصحفي محمد بوحفسي الذي يعمل في شبكة ”بي إن سبورت“، فإن إدارة ريال مدريد بدأت التفاوض مع كونتي والفريق المعاون له لقيادة الميرنغي.

وكان كونتي قد رحل رسميًا عن إنتر ميلان، أمس الأربعاء، بعد أن قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد غياب دام 10 مواسم.

Real Madrid have started the big maneuvers for Zinedine Zidane's succession. Several coaches are on the list. Discussions have started between Real Madrid management and Antonio Conte's entourage.

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 27, 2021