ريال مدريد يبدأ التفاوض مع أنطونيو كونتي لخلافة زيدان

أكدت وسائل إعلام أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بدأت التفاوض مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لقيادة الفريق الملكي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان الذي ترك منصبه بشكل رسمي، اليوم الخميس.

وبحسب الصحفي محمد بوحفسي الذي يعمل في شبكة ”بي إن سبورت“، فإن إدارة ريال مدريد بدأت التفاوض مع كونتي والفريق المعاون له لقيادة الميرنغي.

وكان كونتي قد رحل رسميًا عن إنتر ميلان، أمس الأربعاء، بعد أن قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد غياب دام 10 مواسم.

Real Madrid have started the big maneuvers for Zinedine Zidane's succession. Several coaches are on the list. Discussions have started between Real Madrid management and Antonio Conte's entourage. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 27, 2021

وسبق أن تردد أن ريال مدريد يفاضل بين كونتي ومواطنه ماسيمليانو أليغري، وراؤول غونزاليس، مدرب شباب ريال مدريد، لكن شبكة ”بي إن سبورت“ أفادت بأن أليغري يقترب من العودة ليوفنتوس لخلافة أندريا بيرلو، في حين لا يمتلك راؤول الخبرة الكافية.

وتم ترشيح كونتي لتدريب ريال مدريد وخلافة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، قبل أن يتم الاستقرار على عودة زيدان في مارس 2019.

وكونتي البالغ من العمر 51 عامًا يملك مسيرة مظفرة، حيث فاز بألقاب الدوري الإيطالي والإنجليزي، بواقع 4 ألقاب في الدوري الإيطالي (3 مع يوفنتوس، ولقب مع إنتر ميلان)، ولقب في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

لكن لم يسبق لكونتي التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه يفضل اللعب بطريقة 3/5/2.