رسميا.. ريال مدريد يعلن استقالة زيدان

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ”ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا“.

”حان الوقت الآن لاحترام قراره، وإبداء تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه طوال هذه السنوات، وما تمثل شخصيته لريال مدريد“.

”زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا“.

وأتم ريال مدريد بيانه :“زيدان يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وأن ريال مدريد هو، وسيظل دائمًا منزله“.

وخرج ريال مدريد مع المدرب الفرنسي دون أي بطولة هذا الموسم.

وبحسب تقارير إسبانية فإن راؤول غونزاليس وأنطونيو كونتي ويواكيم لوف وماوريسيو بوكيتينيو هم الأقرب لخلافة زيدان في ظل اقتراب ماسيمليانو أليغرب من قيادة يوفنتوس.

وقاد زيدان النادي الملكي إلى الفوز بلقب الدوري المحلي مرتين والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال فترتين على رأس الجهاز الفني منذ 2016.

وفي نهاية الموسم الحالي احتل ريال مدريد المركز الثاني متخلفا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد كما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي عندما خسر أمام تشيلسي وخرج من كأس ملك إسبانيا بصورة مهينة في دور 32 على يد فريق من الدرجة الثالثة هو ألكويانو.