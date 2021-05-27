الصحف الرياضية: زيدان يرحل ومبابي يبتعد عن ريال مدريد.. ولابورتا يحلم بغوارديولا

شكل فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد وقرار زيدان بالرحيل عن ريال مدريد وتأثيره على صفقة كليان مبابي ورحيل أنطونيو كونتي عن تدريب إنتر ميلان وحلم إدارة برشلونة بعودة المدرب الإسباني بيب غوارديولا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمصير عدة مدربين ولاعبين أبرزهم المدرب ماسيميليانو أليغري ومدرب ليل كريستوف غالتيير وحارس ميلان دوناروما ورد أندية دوري السوبر الأوروبي ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة على تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد في النهائي وكتبت:“ إنه ليس أصفر، إنه ذهب ”.

كما تحدثت عن قرار زين الدين زيدان بالرحيل عن ريال مدريد وتأثيره على صفقة كليان مبابي وكتبت:“ زيدان يرحل ومبابي يبتعد ”.

الصحيفة اهتمت برد أندية دوري السوبر الأوروبي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس على تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفرض العقوبات عليها.

سبورت

ركزت الصحيفة على رئيس برشلونة خوان لابورتا الذي يحلم بإعادة بيب غوارديولا لتدريب الفريق وكتبت:“ لابورتا يحلم ببيب غوارديولا ”.

كما تحدثت عن فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد بضربات الترجيح وكتبت:“ أبطال ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وتعاقداته وفريق السيدات لكرة القدم وكتبت:“ برشلونة: 4 تعاقدات مجانا “ و “ برشلونة للسيدات يتأهل لنهائي كأس الملكة وفوز واحد يفصله عن الثلاثية ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج فياريال بكأس الدوري الأوروبي بعد فوزه في النهائي على مانشستر يونايتد بضربات الترجيح وكتبت:“تاريخي فياريال ”.

كما تحدثت عن حلم برشلونة بالمدرب بيب غوارديولا وكتبت:“ غوارديولا المرغوب فيه ”.

كما اهتمت بمستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد وكتبت:“ زيدان قرر مغادرة الفريق بشكل فوري ”.

الصحيفة اهتمت -أيضا- بتأهل برشلونة للسيدات لنهائي كأس ملكة إسبانيا.

آس

ركزت الصحيفة على فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد بضربات الترجيح وكتبت:“ أبطال ”

كما تحدثت عن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وكتبت:“ زيدان يرحل ”.

كما اهتمت الصحيفة برد أندية السوبر الأوروبي على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت:“ أندية دوري السوبر الأوروبي ترد الهجوم ”.

الصحيفة اهتمت بمصير ألفارو موراتا المعار ليوفنتوس من أتلتيكو مدريد ومصير المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة وكتبت:“ كومان طبق ثان ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي بعد ضربات ترجيح ماراثونية أمام مانشستر يونايتد وكتبت:“ لا تصدق ضربات ترجيح منتصف الليل“.

كما تحدثت عن التحاق كريم بنزيما بمنتخب فرنسا وكتبت:“ بنزيما جندي أزرق ”.

واهتمت بمستقبل مدرب ليل كريستوف غالتيير وكتبت:“ اتفاق بين أولمبيك ليون وغالتيير لكن ”.

كما اهتمت بتصريحات ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت:“ بلاتيني: لا أقول غير الحقيقة ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل مدربين ولاعبين في الدوري الإيطالي وكتبت عن المدرب ماسيميليانو أليغري:“ سباق من أجل ماسيميليانو أليغري: الأفضلية ليوفنتوس ومعروض على إنتر ميلان“

وكتبت عن رحيل أنطونيو كونتي من إنتر ميلان:“ رحيل كونتي “ وعن سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو :“ سيموني إنزاغي يبقى في لاتسيو حتى 2024 ”.

كما اهتمت بإعلان ميلان رحيل حارسه جانلويجي دوناروما واقتراب سباليتي من تدريب نابولي خلفا لغاتوزو.