رياضة

فابريزيو رومانو: زيدان قرر مغادرة ريال مدريد‎
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 21:43 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 21:56 GMT

فابريزيو رومانو: زيدان قرر مغادرة ريال مدريد‎

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، قد اتخذ قاراه بالرحيل عن الفريق الملكي. وكتب فابريزيو

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، قد اتخذ قاراه بالرحيل عن الفريق الملكي.

وكتب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“ على حسسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ إن زيدان قرر الرحيل بشكل فوري عن ريال مدريد.

وقال رومانو: ”قرر زين الدين زيدان مغادرة ريال مدريد بأثر فوري“.

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح أتلتيكو مدريد في الجولة الأخيرة.

وينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد بنهاية موسم 2021-2022.

يذكر أن زيدان قد رحل عن قيادة ريال مدريد بعد نهاية موسم 2018، قبل أن يعود في مارس 2019 مرة أخرى.

وخاض زيدان في الجولة الثانية مع ريال مدريد 114 مباراة فاز في 69 وتعادل في 25 وخسر 20.

وزين زيدان مسيرته مع ريال مدريد بالحصول على دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والفوز بالدوري الإسباني مرتين والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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