فابريزيو رومانو: زيدان قرر مغادرة ريال مدريد‎

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، قد اتخذ قاراه بالرحيل عن الفريق الملكي.

وكتب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“ على حسسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ إن زيدان قرر الرحيل بشكل فوري عن ريال مدريد.

وقال رومانو: ”قرر زين الدين زيدان مغادرة ريال مدريد بأثر فوري“.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane

