رياضة

مالديني يعلن رحيل دوناروما عن ميلان
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 19:49 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 20:25 GMT

مالديني يعلن رحيل دوناروما عن ميلان

بدأ دوناروما مشواره مع الفريق الأول في ميلان قبل عيد ميلاده الـ 17 في 2015 وسرعان ما عزز مكانه.

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أعلن باولو مالديني المدير الفني لميلان، اليوم الأربعاء، أن الحارس جيانلويجي دوناروما سيرحل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بنهاية عقده الشهر المقبل.

وسيكون بوسع الدولي الإيطالي البالغ من العمر 22 عامًا الانتقال إلى أي نادٍ آخر بالمجان، اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران، بعد أن أخفق في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده لكن مالديني أكد عدم وجود مشاعر سيئة.

وقال في تصريحات تلفزيونية:“نتوجه بالشكر لكل اللاعبين الذين قدموا موسمًا رائعًا مع الفريق، وتحلى جيجي بصفات القائد، وبعض الناس تجد صعوبات بفهم طبيعة الاحتراف والاستعداد لمغادرة النادي، وأعلم صعوبة تفهم الأمر، لكن أصبح من الصعوبة بمكان على أي لاعب الاستمرار في مكان واحد من بداية مشواره لنهايته“.

وأضاف:“نكن الاحترام لكل شخص خدم النادي، وسننفصل، لكنني أتمنى له كل التوفيق“.

ويبدو أن ميلان يقترب من التعاقد مع بديل بعد أن أظهرت صور مايك ماينان حارس ليل في مقر الفريق الإيطالي، يوم الثلاثاء.

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وبدأ دوناروما مشواره مع الفريق الأول في ميلان قبل عيد ميلاده الـ 17 في 2015، وسرعان ما عزز مكانه.

وخاض 251 مباراة مع النادي في كل المسابقات، وحافظ على شباكه نظيفة 88 مرة، ولعب دورًا بارزًا في مساعدة النادي على احتلال المركز الثاني في الدوري هذا الموسم.

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