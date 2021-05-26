رياضة

حريق في ملعب سانتياغو برنابيو (فيديو)‎
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 19:07 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 20:20 GMT

حريق في ملعب سانتياغو برنابيو (فيديو)‎

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق صغير داخل ملعب سنتياغو بيرنابيو، معقل فريق ريال مدريد الإسباني، خلال أعمال التشييد والتجديد. ونشرت صحيفة "ماركا" خبرًا يفيد بأن

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق صغير داخل ملعب سنتياغو بيرنابيو، معقل فريق ريال مدريد الإسباني، خلال أعمال التشييد والتجديد.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ خبرًا يفيد بأن الحريق أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان انتشر في المناطق المحيطة بالملعب.

وظهرت سحابة من الدخان الأسود غطت جزءًا من الملعب، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

و يشهد ملعب سانتياغو برنابيو، الخاص بريال مدريد، العديد من أعمال الصيانة والتجديد بشكل مكثف خلال الأيام الجارية.

من المقرر أن تنتهي أعمال تجديد ملعب سانتياغو برنابيو، في بنهاية عام 2022 أو بداية عام 2023، علمًا بأن النادي يخوض مباريات على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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