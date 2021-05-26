حريق في ملعب سانتياغو برنابيو (فيديو)‎

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق صغير داخل ملعب سنتياغو بيرنابيو، معقل فريق ريال مدريد الإسباني، خلال أعمال التشييد والتجديد.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ خبرًا يفيد بأن الحريق أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان انتشر في المناطق المحيطة بالملعب.

وظهرت سحابة من الدخان الأسود غطت جزءًا من الملعب، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

حريق في ملعب سانتياغو برنابيو معقل نادي ريال مدريد الذي يشهد حاليا عمليات تطوير، وسيارات الإطفاء تتوجه سريعا نحو الملعب حيث يظهر عمود دخان بشكل واضح. pic.twitter.com/jhjO5tjlZB — إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2021

و يشهد ملعب سانتياغو برنابيو، الخاص بريال مدريد، العديد من أعمال الصيانة والتجديد بشكل مكثف خلال الأيام الجارية.

من المقرر أن تنتهي أعمال تجديد ملعب سانتياغو برنابيو، في بنهاية عام 2022 أو بداية عام 2023، علمًا بأن النادي يخوض مباريات على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.