رسميا.. إنتر يعلن رحيل أنطونيو كونتي‎

أعلن نادي إنتر ميلان توصله لاتفاق لإنهاء العقد بالتراضي مع المدرب أنطونيو كونتي، بعد أيام من تتويج النادي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وأصدر الإنتر بيانًا مقتضبًا قال فيه: ”يود النادي بأكمله أن يشكر أنطونيو على العمل الاستثنائي الذي قام به، والذي توج بالفوز بالسكوديتو التاسع عشر. سيبقى أنطونيو كونتي في تاريخ نادينا إلى الأبد“.

رحيل كونتي عن الإنتر جاء قبل عام واحد من نهاية عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

🚨 | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano 👇 https://t.co/YzFQWhPqdZ — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 26, 2021

ودارت تكهنات حول مستقبل المدرب منذ عدة أشهر، لدرجة توقفه عن حضور المؤتمرات الصحفية في نهاية الموسم لتجنب الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستقبله، حتى تم إنهاء الأمر رسميًا برحيله مساء اليوم.

* صفقات ضخمة

كان الموسمان اللذان قضاهما كونتي في إنتر في غاية الروعة، حيث قاد إنتر لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي في موسمه الأول، قبل إحراز اللقب في الموسم الحالي.

ومنذ تولى مدرب تشيلسي السابق المسؤولية في 2019، أنفق إنتر الكثير على صفقات لاعبين ضخمة مثل روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا وكريستيان إريكسن وأشرف حكيمي.

وعجّل الاستثمار في تشكيلة كونتي نجاح إنتر، ويرغب المدرب في الاستمرار لتحقيق هدفه التالي وهو ترك بصمة في أوروبا بعد خروجه المخيب من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولكن إنتر يتطلع الآن إلى تخفيض النفقات بعد تعرضه لضربة مالية قوية أثناء جائحة فيروس كورونا.

لاغازيتا: كونتي في طريقه للرحيل عن إنتر ميلان https://t.co/K4GIvA7neg pic.twitter.com/A8K7qyww8w — إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2021

وطلب رئيس النادي ستيفن تشانج من اللاعبين والعاملين التخلي عن شهرين من أجورهم، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وبعد ذلك حصل إنتر على 275 مليون يورو (336.35 مليون دولار) من أوكتري كابيتال مانجمنت للمساعدة في استقرار موقف النادي، لكن تخفيض النفقات سيستمر.

وسيرحل لاعبون لا يشاركون كثيرا، لكن يبدو من المرجح أن النادي سيكون بحاجة لبيع أحد لاعبيه البارزين من أجل تحقيق أهدافه المالية، وكان حكيمي ولوكاكو ولاوتارو مارتينيز ضمن هؤلاء الذين ربطتهم تقارير بالرحيل.

ولا شيء من ذلك جاء كونتي، وهو شخصية طموحة وتنافسية بشدة، من أجله.