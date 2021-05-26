ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: نرفض "الإكراه" من جانب يويفا

أعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي رفضهم المطلق بجانب ناديي برشلونة، ويوفنتوس، لما أسماه ”الإكراه الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاه الأندية“.

وأصدرت الأندية الثلاث بيانًا مشتركًا ردًا على تهديد يويفا باتخاذ إجراءات تأديبية ضد تلك الأندية، قالت فيه إن أندية برشلونة، ويوفنتوس، وريال مدريد، ترغب في التعبير عن رفضها المطلق للإكراه الملح الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاه 3 من أكثر المؤسسات ذات الصلة في تاريخ كرة“.

وأضاف ريال مدريد في بيانه:“يشكل هذا الموقف المقلق انتهاكًا صارخًا لقرار محاكم العدل التي أصدرت بالفعل بيانًا واضحًا يحذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعاقب الأندية المؤسسة للسوبر ليغ أثناء الإجراءات القانونية“.

وتابع:“لذلك، فإن بدء الإجراءات التأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمر غير مفهوم، وهو هجوم مباشر على سيادة القانون التي أنشأناها نحن بشكل ديمقراطي، بينما يشكل عدم احترام لسلطة محاكم العدل“.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ أعلن، أمس الثلاثاء، أنه بدأ إجراءات انضباطية ضد أندية: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، بسبب محاولتها إطلاق دوري السوبر الانفصالي.

وأوضح ”يويفا“:بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط، ومفتشون، فيما يعرف بمشروع دوري السوبر بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا، وسيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

رسميا: يويفا يقرر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس https://t.co/EGTYiz8Avy pic.twitter.com/7pvrLzFnVH — إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2021

وأشارت صحيفة (COPE) الإسبانية إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد طرد برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس، من دوري الأبطال، بالإضافة لغرامة مالية باهظة، سيتم توقيعها على الأندية الثلاثة.

وأُعلن عن انطلاق دوري السوبر بقيادة 12 ناديًا مؤسسًا، لكن 9 أندية منها، وهي: مانشستر يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، وآرسنال، وميلان، وإنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، قررت الانسحاب بعد التوصل إلى اتفاق مع اليويفا.