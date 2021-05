لاغازيتا: كونتي في طريقه للرحيل عن إنتر ميلان

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، في تقرير حصري لها، يوم الأربعاء، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، في طريقه للرحيل عن النادي، رغم قيادة الفريق هذا الموسم للتتويج بالدوري الإيطالي.

وفاز إنتر بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما في الموسم الثاني لكونتي، وينتهي عقد المدرب الإيطالي في عام 2022.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن ”كونتي والإنتر سيفترقان خلال الـ48 ساعة المقبلة“.

وأضافت: ”إنتر ميلان اقترح خطة لتحقيق 100 مليون مكاسب، وخفض مبلغ الأجور بنسبة 15-20%، وتخفيض الرواتب يعني التخلص من بعض اللاعبين المهمين وليس تقليل رواتب اللاعبين كلهم“، موضحة أن ”كونتي لم يقبل هذا الأمر، والآن يتم التفاوض على تعويضات الانفصال وإنهاء عقد كونتي مع الفريق“.

وشددت: ”الانفصال أصبح أمرا لا مفر منه نظراً لوجود مسافة بين خطط الإنتر الحالية وطموحات المدرب، الذي يرى أن السيناريو المخطط له سيضعف طموحاته.. خاصة بما يتعلق بمشروع النمو المتواصل الذي تم الاتفاق عليه عند التوقيع معه“.

وأشارت: ”هناك 4 أسماء لخلافة كونتي، أليغري الاسم الوحيد الذي من شأنه تخفيف خيبة الأمل للجماهير، وماريتسيو ساري وسينيسا ميهايلوفيتش وأخيراً سيموني إنزاغي“.

وبحسب الصحفي بشبكة ”سكاي“ فابريزيو رومانو، فإن ”كونتي سيقرر مستقبله في الأيام القليلة المقبلة“.

وأوضح: ”يريد إنتر ميلان منه القبول ببيع لاعبين بقيمة 80 مليون يورو بسبب الديون، أما كونتي فيرى أن بناء مشروع ناجح أساسه الحفاظ على اللاعبين الرئيسيين في الفريق وإلا فإنه سيغادر الإنتر قريباً“.

