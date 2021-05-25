يويفا يدرس طرد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ طرد أندية: برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس، من دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، بعد التمسك ببطولة السوبر الأوروبي، وعدم انسحابها من البطولة.

وأشارت صحيفة (COPE) الإسبانية إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد طرد برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس، من دوري الأبطال، بالإضافة لغرامة مالية باهظة، سيتم توقيعها على الأندية الثلاثة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قال، يوم الثلاثاء، إنه بدأ إجراءات انضباطية ضد أندية: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، بسبب محاولتها إطلاق دوري السوبر الانفصالي.

وهذه الأندية الوحيدة، من إجمالي 12 ناديًا، التي لم تنسحب من مشروع المسابقة الجديدة بعد عاصفة من الانتقادات.

رسميا: يويفا يقرر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس https://t.co/EGTYiz8Avy pic.twitter.com/7pvrLzFnVH — إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2021

وأوضح ”يويفا“:بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون فيما يعرف بمشروع دوري السوبر بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا، وسيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

وأُعلن عن انطلاق دوري السوبر بقيادة 12 ناديًا مؤسسًا، لكن 9 أندية منها، وهي: مانشستر يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، وآرسنال، وميلان، وإنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، قررت الانسحاب بعد التوصل إلى اتفاق مع اليويفا.