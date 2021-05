رسميا: يويفا يقرر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح ملف لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب عدم انسحاب الثلاثي من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وفتح يويفا ”إجراءات تأديبية“ ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لدورهم في قيادة مشروع الدوري الأوروبي الممتاز.

وأصدر يويفا بيانا قال فيه: ”بعد التحقيق الذي أجراه مفتشو الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والانضباط فيما يتعلق بما يسمى مشروع ”السوبر ليغ“ تم فتح إجراءات تأديبية ضد ريال وبرشلونة ويوفنتوس لاحتمال انتهاك الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم“.

وأضاف يويفا في بيانه ”سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب“.

يذكر أن حالة من الانقسام في الكرة الأوروبية حدثت الشهر الماضي، بعدما أعلن 12 ناديا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقا، حيث يتواجد 15 فريقا ثابتا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان وقعت عليه اتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم وروابط الأندية في الدول الثلاث، باستبعاد اللاعبين والأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة في البطولات الأخرى.

وقررت تلك الأندية التراجع باستثناء يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا).

ورغم الانسحاب قرر (اليويفا) تطبيق عقوبات و“إجراءات انضباطية“ على الأندية التي سعت إلى تشكيل دوري السوبر الأوروبي.

وقال ”يويفا“ في بيان رسمي، في 7 مايو، إن الأندية الثلاثة المتبقية في مشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، ستواجه عقوبات من اليويفا الذي توصل لاتفاق مع 9 أندية أخرى انضمت للخطة في البداية.

وحجب اليويفا 5% من عائدات الأندية الأوروبية الـ9، التي أعلنت انسحابها الرسمي من البطولة، لمدة موسم واحد، فيما توعد الأندية الـ3 المتبقية، وهي: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، بعقوبات مشددة تعلن قريبا.

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.

The matter of the other clubs involved in the so-called "Super League" will be referred to UEFA disciplinary bodies.

Full story: ⬇️

— UEFA (@UEFA) May 7, 2021