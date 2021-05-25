برشلونة يحسم 4 صفقات مجانية

كشفت تقارير صحفية متطابقة، نجاح نادي برشلونة الإسباني في حسم 4 صفقات للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بشكل مجاني دون دفع رسوم لأنديتهم.

هل سخر سواريز من فينسيوس خلال مقابلته مع "كوبي"؟ (فيدو) https://t.co/oLiryGhl13 pic.twitter.com/nX5ohAf3l7 — إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2021

وقطع برشلونة شوطا كبيرا في التوصل للشروط الشخصية مع 4 لاعبين، بل اتفق بالفعل مع بعضهم، بحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو.

وبحسب رومانو، نجح برشلونة في إنهاء صفقات: سيرجيو أغويرو وجيني فينالدوم وإيريك غارسيا وممفيس ديباي.

الصحف الرياضية: رونالدو يخيف يوفنتوس.. وتعاقد جديد لنادي برشلونة https://t.co/u1fZqxt4Ue pic.twitter.com/UTDI4hUzB7 — إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2021

وقد يعزز وصول الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وجيني فينالدوم، فرص بقاء رونالد كومان مدربا لبرشلونة.

وانتهى عقد أغويرو وغارسيا مع مانشستر سيتي، وهو ما ينطبق على فينالدوم مع ليفربول وديباي مع أولمبيك ليون.