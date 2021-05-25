رياضة

برشلونة يحسم 4 صفقات مجانية
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 12:05 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 12:45 GMT

برشلونة يحسم 4 صفقات مجانية

كشفت تقارير صحفية متطابقة، نجاح نادي برشلونة الإسباني في حسم 4 صفقات للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بشكل مجاني دون دفع رسوم

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية متطابقة، نجاح نادي برشلونة الإسباني في حسم 4 صفقات للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بشكل مجاني دون دفع رسوم لأنديتهم.

 

وقطع برشلونة شوطا كبيرا في التوصل للشروط الشخصية مع 4 لاعبين، بل اتفق بالفعل مع بعضهم، بحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو.

وبحسب رومانو، نجح برشلونة في إنهاء صفقات: سيرجيو أغويرو وجيني فينالدوم وإيريك غارسيا وممفيس ديباي.

 

وقد يعزز وصول الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وجيني فينالدوم، فرص بقاء رونالد كومان مدربا لبرشلونة.

وانتهى عقد أغويرو وغارسيا مع مانشستر سيتي، وهو ما ينطبق على فينالدوم مع ليفربول وديباي مع أولمبيك ليون.

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