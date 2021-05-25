الصحف الرياضية: رونالدو يخيف يوفنتوس.. وتعاقد جديد لنادي برشلونة

شكل الجدل حول قائمة المنتخب الإسباني التي أعلنها لويس إنريكي في غياب لاعبي ريال مدريد وانتظار لائحة المنتخب الإنجليزي التي يعلنها المدرب غاريث ساوثغيت اليوم الثلاثاء ونهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بقرب إعلان برشلونة تعاقده مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو واعتبار لويس انريكي صفقة لقب الدوري الإسباني وحوار كريم بنزيما بعد عودته لمنتخب فرنسا واحتفال ليل بلقب الدوري الفرنسي ومستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصراع يوفنتوس وإنتر ميلان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إبعاد سيرجيو راموس من المنتخب الإسباني المشارك في نهائيات أمم أوروبا وتعليق القائد وكتبت :“ راموس: سأصفق لكم كواحد إضافي من المنزل ”.

الصحيفة تحدثت عن نهائي الدوري الأوروبي وتصريحات أوناي إيمري مدرب فياريال وكتبت :“ أوناي إيمري : مانشستر يونايتد فريق مخيف لكن فياريال لن يخرج يرتجف ”.

الصحيفة اهتمت بلويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وكتبت:“ لويس سواريز هو صفقة لقب الدوري الإسباني ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني سيرجيو أغويرو واقتراب إعلان تعاقده مع برشلونة وكتبت :“ أغويرو: تعاقد جديد لبرشلونة ”.

كما اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني المشارك في نهائيات أمم أوروبا وكتبت :“ جدل حول قائمة لويس إنريكي: لا أحد من ريال مدريد ”.

كما اهتمت بليونيل ميسي وكتبت:“ ميسي يذهب للعطلة دون تجديد عقده ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لائحة المنتخب الإسباني والتي شهدت غياب سيرجيو راموس ولاعبي ريال مدريد وكتبت:“ قنبلة لائحة نهائيات أمم أوروبا ”.

كما تحدثت عن قرب إعلان تعاقد برشلونة مع سيرجيو أغويرو وكتبت:“ غوارديولا يؤكد تعاقد برشلونة مع أغويرو ”.

الصحيفة اهتمت بالنجم البلجيكي إيدين هازارد وكتبت:“ هازارد يرغب في الخروج من ريال مدريد والعودة لتشيلسي ”.

آس

ركزت الصحيفة على لائحة المنتخب الإسباني المشارك في نهائيات أمم أوروبا وكتبت:“ لا راموس، لا أي لاعب من ريال مدريد ”.

كما اهتمت بمصير كليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت:“ أول جس نبض بين مبابي وباريس سان جيرمان ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان غاريث ساوثغيت يوم الثلاثاء للائحة منتخب إنجلترا المشاركة في نهائيات أمم أوروبا وكتبت :“ نهائيات أمم أوروبا بالعرق ”.

كما اهتمت بتشيلسي الذي يستعد للقاء مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ ليس هناك شك توماس توخيل ”.

الصحيفة اهتمت بنهائي الدوري الأوروبي وتصريحات أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وكتبت:“ أولي: نحن جاهزون للفوز بلقب الدوري الأوروبي ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على خطة توتنهام للتأكيد على رفضه بيع نجمه هاري كين وكتبت :“ القميص يضرب الخطة “ و “ توتنهام ينشر صورة هاري كين بقميص الموسم القادم في رده على الصراع من أجل المحافظة عليه“.

كما اهتمت بإعلان غاريث ساوثغيت يوم الثلاثاء لائحة المنتخب الإنجليزي المشارك في نهائيات أمم أوروبا وكتبت:“ منتخب الأسود الثلاثة في نهائيات أمم أوروبا: يوم الإعلان عن لائحة الفريق ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على المهاجم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد العائد لمنتخب فرنسا وأجرت معه حوارا قال فيه :“ كريم بنزيما: اعتبرت نفسي دائما لاعبا في منتخب فرنسا ”.

كما اهتمت باحتفال ليل بلقب الدوري الفرنسي وكتبت:“ ليل موكب الأبطال ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رسالته على المواقع الاجتماعية وكتبت:“ كريستيانو رونالدو يخيف يوفنتوس: شكرا من أجل الرحلة ”

كما اهتمت بقائمة المنتخب الإيطالي المشارك في نهائيات أمم أوروبا والتي سيعلنها روبيرتو مانشيني.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع إنتر ميلان ويوفنتوس وكتبت:“ إنتر ميلان – يوفنتوس: إلى أقصى حد ”.

كما اهتمت برغبة ميلان بتعزيز صفوف فريقه بلاعب أتلانتا وكتبت:“ يوسيب ايليتشيتش دعم لبيولي ”.