هل يلمح كريستيانو رونالدو لرحيله عن يوفنتوس؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الغموض حول مستقبله مع يوفنتوس، بعد تغريدة عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“ بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال رونالدو في رسالة مطولة: ”الحياة ومسيرة أي لاعب بالمستوى العالي تتكون من صعود وهبوط، عام بعد عام نواجه فرقا رائعة ولاعبين استثنائيين وأهدافا طموحة، لذا علينا دائما تقديم أفضل ما لدينا للحفاظ على مستوانا المتميز“.

وأضاف: ”هذا العام لم نستطع الفوز بلقب الدوري الإيطالي، أهنئ إنتر ميلان على اللقب المستحق، رغم ذلك عليّ أن أقدر كل شيء حققناه هذا الموسم في يوفنتوس، على المستويين الجماعي والفردي، كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا وجائزة هداف الدوري الإيطالي يملؤني بالسعادة، بشكل عام بسبب الصعوبات التي يحملوها معهم في دولة حيث لا شيء يمكن الفوز به بسهولة“.

https://www.facebook.com/Cristiano/posts/10159758540247164

وتابع رونالدو: ”بهذه الإنجازات وصلت للهدف الذي وضعته لنفسي منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه لإيطاليا.. الفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر، وكذلك جائزة أفضل لاعب والهداف، في هذه الدولة الكروية العظيمة المليئة باللاعبين الرائعين والأندية العملاقة وثقافة كرة القدم الخاصة بها“.

وسجل رونالدو 29 هدفا لينال جائزة هداف الدوري الإيطالي لأول مرة منذ انتقاله ليوفنتوس صيف 2018.

وأكمل رونالدو: ”قلت بالفعل إنني لا أطارد الأرقام القياسية، الأرقام القياسية تطاردني، كرة القدم لعبة جماعية، لكن من خلال الأداء الفردي نساعد فرقنا لتحقيق أهدافها، هي دائما البحث عن المزيد والمزيد على أرض الملعب، والعمل أكثر وأكثر خارج الملعب، الأرقام في النهاية تظهر والألقاب الجماعية تصبح حتمية، بعضها تصبح النتيجة الطبيعية للأخرى“.

Some of Cristiano Ronaldo's best Serie A goals at Juventus 💪 pic.twitter.com/A2ax9TwUJY

— ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2021