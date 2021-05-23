رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يهزم لوكاكو‎
تاريخ النشر: 23 مايو 2021 21:20 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2021 21:55 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يهزم لوكاكو‎

توج كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس بلقب هداف الدوري الإيطالي لموسم 2021، بعد منافسة شرسة مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر بطل الدوري. وجلس كريستيانو

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توج كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس بلقب هداف الدوري الإيطالي لموسم 2021، بعد منافسة شرسة مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر بطل الدوري.

وجلس كريستيانو رونالدو متصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي على مقاعد البدلاء خلال مباراة يوفنتوس وبولنيا الختامية، ولكنه توج بلقب الهداف.

ورونادلو في جعبته 29 هدفًا اقتنص بها لقب هداف الدوري الإيطالي، ويأتي بعده روميلو لوكاكو في المركز الثاني بـ24 هدفًا.

 

وأنهى يوفنتوس الموسم في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن فاز النادي القادم من تورينو 4-1 على بولونيا بينما سارت النتائج الأخرى في صالحه.

وتفوق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو بنقطة واحدة على نابولي في المركز الرابع عقب اكتفاء فريق المدرب جينارو جاتوسو بالتعادل 1-1 مع إيلاس فيرونا فريق وسط الجدول.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

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1/ كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 29 هدفًا.

2/ روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 24 هدفًا.

3/ لويس مورييل (أتلانتا)، 22 هدفًا.

4/ دوشان فلاهوفيتش، فيورنتينا، 21 هدفًا.

5/ شيرو إيموبيلي، لاتسيو، 20 هدفًا.

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