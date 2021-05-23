ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يهزم لوكاكو‎

توج كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس بلقب هداف الدوري الإيطالي لموسم 2021، بعد منافسة شرسة مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر بطل الدوري.

وجلس كريستيانو رونالدو متصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي على مقاعد البدلاء خلال مباراة يوفنتوس وبولنيا الختامية، ولكنه توج بلقب الهداف.

ورونادلو في جعبته 29 هدفًا اقتنص بها لقب هداف الدوري الإيطالي، ويأتي بعده روميلو لوكاكو في المركز الثاني بـ24 هدفًا.

يوفنتوس وميلان يلحقان بإنتر وأتالانتا إلى دوري أبطال أوروبا بعد تعادل نابولي مع هيلاس فيرونا #أتالانتا_ميلان #بولونيا_يوفي #يوفنتوس_بولونيا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/jBtYy6axZ8 — إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2021

وأنهى يوفنتوس الموسم في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن فاز النادي القادم من تورينو 4-1 على بولونيا بينما سارت النتائج الأخرى في صالحه.

وتفوق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو بنقطة واحدة على نابولي في المركز الرابع عقب اكتفاء فريق المدرب جينارو جاتوسو بالتعادل 1-1 مع إيلاس فيرونا فريق وسط الجدول.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

1/ كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 29 هدفًا.

2/ روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 24 هدفًا.

3/ لويس مورييل (أتلانتا)، 22 هدفًا.

4/ دوشان فلاهوفيتش، فيورنتينا، 21 هدفًا.

5/ شيرو إيموبيلي، لاتسيو، 20 هدفًا.