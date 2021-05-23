ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الختامية‎

اختتم إنتر مشواره ببطولة الدوري الإيطالي، بفوز كاسح 5-1 على ضيفه أودينيزي، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ارتفع رصيد إنتر، الذي استعاد هذا الموسم اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم العشرة الماضية، إلى 91 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز 13 مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

هل قرر أشرف حكيمي البقاء مع إنتر ميلان بهذه اللقطة؟ (فيديو) https://t.co/acumbYMH3z pic.twitter.com/I941RtKqmr — إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2021

وتأهلت أندية ميلان وأتلانتا ويوفنتوس بجانب إنتر ميلان إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتلت المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس على بولونيا، بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده بعد هذا الفوز الى 78 نقطة في المركز الرابع ويتأهل لدوري الأبطال، بينما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 41 في المركز الثاني عشر.

كما فاز ميلان على أتالانتا بهدفين نظيفين، ليصعد الثنائي معا لدوري الأبطال، وتعادل نابولي مع فيرونا بهدف لمثله ليذهب إلى الدوري الأوروبي.

وفيما يلي الجدول الكامل لترتيب الدوري الإيطالي: