لماذا جلس رونالدو على مقاعد البدلاء خلال مباراة يوفنتوس وبولونيا؟

غاب كريستيانو رونالدو عن مواجهة بولونيا الحاسمة في الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي التي ستحدد مصير مشاركة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما تسبب في دهشة كبيرة لعشاق فريق ”السيدة العجوز“ و“الدون“ على حد سواء.

وهذه المرة الثانية التي يغيب فيها رونالدو عن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس هذا الموسم، ولكن في المرة الأولى كان عائدًا من الإصابة بكوفيد-19.

وبدأ المهاجم البرتغالي المباراة ضد بولونيا على مقاعد البدلاء وكانت الأخبار بمثابة مفاجأة كبيرة للجميع، لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هداف اليوفي لم يغب بسبب الإصابة ولكن بقرار فني من مدربه أندريا بيرلو ، الذي اختار ألفارو موراتا وباولو ديبالا للبدء في الهجوم.

ووفقًا لقناة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا، فإن رونالدو يشعر بالتعب، وقرر بيرلو إراحته بعد آخر حصة تدريبية للفريق قبل المباراة.

يوفنتوس وميلان يلحقان بإنتر وأتالانتا إلى دوري أبطال أوروبا بعد تعادل نابولي مع هيلاس فيرونا #أتالانتا_ميلان #بولونيا_يوفي #يوفنتوس_بولونيا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/jBtYy6axZ8 — إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2021

وجلس رونالدو بديلًا مع يوفنتوس مرة واحدة هذا الموسم في بداية، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما كان عائدًا من الإصابة بفيروس كورونا، لكنه شارك في الشوط الثاني وسجل هدفين في فوز اليوفي 4-1 على سبيتسيا.

وتم استبدال رونالدو مرتين هذا الموسم، كلاهما ضد إنتر ميلان بطل الدوري، الأولى في قبل نهائي كأس إيطاليا، والمرة الثانية، الأسبوع الماضي ، عندما زار ”النيرازوري“ يوفنتوس على ملعب أليانز.

ويحتاج يوفنتوس للفوز في بولونيا، على أمل أن يفشل ميلان أو نابولي في فعل الشيء نفسه ضد أتلانتا وهيلاس فيرونا على التوالي لضمان التأهل للدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، عبر احتلال أحد مقاعد المربع الذهبي.