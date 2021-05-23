حلم دوري أبطال أوروبا يدفع بوفون إلى عرض نفسه على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبة لدى جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس الأسطوري، في اللعب لنادي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.

بوفون أعلن الأسبوع الماضي، عن نيته الرحيل عن يوفنتوس عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، لكن الحارس البالغ 43 عاما ترك الباب مفتوحا، للاستماع إلى العروض من أجل إكمال مسيرته في أي مكان آخر.

ونشرت صحيفة ”كوري ديلو سبورت“ الإيطالية تقريرًا قالت فيه إن الحارس الذي ودّع يوفنتوس يجري محادثات للسفر إلى مدريد، للوصول إلى اتفاق نهائي مع النادي الملكي الإسباني، بعد عرض خدماته عليهم.

وقالت الصحيفة إن بوفون لا يزال يحلم بالفوز في دوري أبطال أوروبا ولم يتخل بعد عن هذا الاحتمال، ولهذا السبب لن يجدد مع البيانكونيري وعرض نفسه، وفقا لمصادر قريبة من النادي، كبديل جديد لكورتوا في ريال مدريد ”.

وشددت على أنه لن يمانع الجلوس احتياطيا للبلجيكي كورتوا، في سبيل الفوز بدوري الأبطال.

وتوج بوفون بلقب الدوري الإيطالي 10 مرات بقميص يوفنتوس، وبقي معه حين تم إنزاله الى الدرجة الثانية موسم 2006-2007 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، ما عزز مكانته لدى مشجعي فريق ”السيدة العجوز“، الذي وصل معه إلى نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات لكنه سقط عند العقبة الأخيرة أمام غريمه المحلي ميلان (2003)، وبرشلونة (2015)، وريال مدريد (2017).

ويودع بوفون عملاق تورينو مع حسرة التنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم إنتر، في وقت يصارع ”البيانكونيري“ من أجل محاولة التأهل الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا (يحتل حاليا المركز الخامس قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم).