رياضة

هل قرر أشرف حكيمي البقاء مع إنتر ميلان بهذه اللقطة؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 23 مايو 2021 14:53 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2021 15:55 GMT

هل قرر أشرف حكيمي البقاء مع إنتر ميلان بهذه اللقطة؟ (فيديو)

أشرف حكيمي قد انتقل إلى إنتر ميلان، مقابل 40 مليون يورو قادما من ريال مدريد

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اقترب النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع إنتر ميلان، والمعار من ريال مدريد، من البقاء مع الفريق الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وخلال استبداله أثناء سير مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي، توجه حكيمي إلى الكاميرا وأشار إلى شعار إنتر، وأكد أنه سيظل في هذا المكان، في إشارة إلى بقائه داخل جدران النيراتزوري.

ويتفوق إنتر على أودينيزي 5/1.

 

وبعد نجاح إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي تناثرت الشائعات حول مستقبل أشرف حكيمي، وإمكانية رحيله عن إنتر ميلان والعودة إلى ريال مدريد.

وتحدث أشرف حكيمي حول هذا الأمر قائلا: ”أنا سعيد بالوجود داخل إنتر ميلان، لا أعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل، أتمنى أن أستمر هنا والفوز بأكثر من لقب“.

وكان أشرف حكيمي قد انتقل إلى إنتر ميلان، مقابل 40 مليون يورو، قادما من ريال مدريد الإسباني، الذي كان قد أعاره لموسمين إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

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