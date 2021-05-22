ناد برتغالي يعرض على بوفون "فطائر وتذاكر متحف" مقابل التعاقد معه

يحلم نادي بلينينسيش المنتمي لدوري الدرجة الخامسة البرتغالي لكرة القدم بإقناع حارس يوفنتوس الأسطوري جيانلويجي بوفون بالانضمام إلى صفوفه في نهاية الموسم لكنه عرض عليه ”فطائر الكاستر وتذاكر لمتحف“.

وقال بوفون الأسبوع الماضي إنه سيرحل عن يوفنتوس عند انتهاء عقده بنهاية الموسم لكن الحارس البالغ عمره 43 عاما ترك الباب مفتوحا لإكمال مسيرته في أي مكان آخر.

وكتب النادي المنتمي للشبونة خطابا مفتوحا لبوفون قال فيه: ”سمعنا أنك تبحث عن تحد جديد وترحب بالاستماع لعروض مجنونة ومحفزة“.

وأضاف: ”لذا قررنا تقديم عرض لا يقاوم، ماذا عن الانتقال إلى لشبونة لمساعدتنا في العودة سريعا إلى مكانتنا بكرة القدم البرتغالية، دوري الدرجة الأولى“.

Hello @gianluigibuffon, we have an irrefutable proposal for you: how about moving to Lisbon and playing in a 4 times national champion that is struggling to return to its place? 💙🙌 Read this: https://t.co/93TWw1UOGK #tweetpastel pic.twitter.com/YmiPCgMiJq — Os Belenenses (@CFosBelenenses) May 22, 2021

وتعهد النادي بأن يشمل عرضه تذاكر إلى العديد من أماكن الجذب السياحي في المدينة واشتراك سنوي بمتحف الفنون والعمارة والتكنولوجيا.

كما عرض 6 فطائر بالكاستر أسبوعيا وهي من أشهر أنواع الحلوى في البرتغال مضيفا ”ستستمتع بها بالتأكيد دون تغيير حميتك الغذائية“.

وبلينينسيش من أقدم أندية البرتغال لكن بعد الانفصال عن نادي بلينينسيش ساد عقب نزاع في 2018 اضطر لبدء مسيرته من جديد من أسفل هرم كرة القدم في البرتغال.

وحقق بلينينسيش لقب الدوري البرتغالي مرة واحدة وكأس البرتغال ثلاث مرات.

كما حاول إغراء الحارس بمقارنة وضعه بالنادي الأول لبوفون بارما الذي هبط للدرجة الرابعة بالدوري الإيطالي في 2015 بعد الإفلاس.

وواصل: ”هل تتذكر المسار الذي اتخذه ناديك العزيز بارما؟ نحن في موقف مشابه“.

ويعد بوفون من أفضل حراس المرمى في التاريخ وتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي 10 مرات بجانب كأس إيطاليا أربع مرات مع يوفنتوس كما فاز بكأس العالم مع إيطاليا في 2006.