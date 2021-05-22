رياضة

ليونيل ميسي قرر البقاء في نادي برشلونة
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 10:51 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 10:57 GMT

ليونيل ميسي قرر البقاء في نادي برشلونة

قالت قناة بي ان سبورتس، نقلا عن مراسلها في مدينة برشلونة أشرف بن عياد، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر استمرار علاقته بنادي برشلونة. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قالت قناة بي ان سبورتس، نقلا عن مراسلها في مدينة برشلونة أشرف بن عياد، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر استمرار علاقته بنادي برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية مباراة إيبار في الدوري الإسباني الليلة، وهي المباراة التي لن يخوضها ميسي ما يعني انتهاء عقده.

 

غير أن بي ان سبورتس أكدت موافقة ميسي على تجديد عقده مع النادي.

وحدث تواصل خلال الفترة الأخيرة بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وخورخي ميسي، والد ميسي ووكيله من أجل تمديد العقد.

ومن المتوقع أن يسافر ميسي إلى الأرجنتين بعد إجزة قصيرة حصل عليها لخوض مباريات كوبا أميركا رفقة منتخب بلاده.

 

وبدأ برشلونة خطة دعم صفوف الفريق حيث اقترب ثنائي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو وغارسيا من التوقيع للنادي الكتالوني.

وحقق برشلونة هذا الموسم بطولة كأس الملك فقط، حيث غادر دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 كما فشل في الاستمرار في التنافس على لقب الدوري.

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