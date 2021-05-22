الصحف الرياضية: لقب الدوري الإسباني في 90 دقيقة.. كومان يطلق النار.. والمباراة الأخيرة لرونالدو؟

شكل الصراع حول لقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد والوداع الحزين في برشلونة في ظل عدم وضوح مستقبل ليونيل ميسي والمدرب رونالد كومان العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتلميح هاري كين لإعجابه بكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وحلمه باللعب بجواره ومصير كريستيانو رونالدو في حال فشل يوفنتوس في التأهل لدوري أبطال أوروبا وإمكانية غياب هاري ماغوير عن مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي ومطالبة كومان بالاحترام ومصير المدربين في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الصراع حول لقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد الذي يواجه بلد الوليد وريال مدريد الذي يواجه فياريال في الجولة الأخيرة وكتبت :“ من أجل لقب الدوري الإسباني ”.

كما اهتمت بصراع البقاء وكتبت :“ هويسكا وإلتشي سيعيشان أمسية درامية ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إيبار وبرشلونة في الدوري الإسباني في غياب ليونيل ميسي والحديث عن إقالة كومان وكتبت :“ نهائي حزين ”.

كما تحدثت عن لقاءات الحسم في لقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت :“ لقب الدوري الإسباني في 90 دقيقة ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول أغويرو وكتبت :“ بيب غوارديولا : أغويرو مثل روماريو ”.

الصحيفة اهتمت بمنتخب تحت 21 سنة الإسباني وكتبت :“ إينياكي بينا وأوسكار مانغويزا في منتخب تحت 21 سنة ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة قبل لقاء إيبار وكتبت :“ كومان يطالب بالاحترام ”.

كما اهتمت بصراع لقب الدوري الإسباني من خلال لقاءي أتلتيكو مدريد المتصدر أمام بلد الوليد وريال مدريد الثاني أمام فياريال وكتبت :“ حصيلة الدوري الإسباني في لقاءين ”.

الصحيفة اهتمت بقميص برشلونة في الموسم القادم خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

آس

ركزت الصحيفة على صراع الفوز بلقب الدوري الإسباني في لقاءات الجولة الأخيرة من خلال مواجهتي أتلتيكو مدريد – بلد الوليد وريال مدريد – فياريال وتساءلت حول أي ساحة ستعرف الاحتفال :“ نيبتونو أو سيبيليس ”.

كما اهتمت بتصريحات رونالد كومان مدرب برشلونة قبل مواجهة إيبار وكتبت :“ كومان يطلق النار ”.

واهتمت الصحيفة بقبول الاتحاد الدولي لكرة القدم لمقترح السعودية بمناقشة تنظيم كأس العالم كل سنتين وكتبت :“ مونديال كل سنتين ، تمت الموافقة على المقترح بأغلبية 166 صوتا ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تلميحات هاري كين بشأن إمكانية انتقاله لمانشستر سيتي وكتبت :“ هاري كين يلمح لانتقاله لمانشستر سيتي بعد اعترافه بكونه يحلم باللعب مع كيفن دي بروين ”.

كما اهتمت بخوف مانشستر يونايتد من غياب هاري ماغوير عن نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال وكتبت :“ مانشستر يونايتد يخاف من غياب ماغوير عن النهائي ”.

الصحيفة اهتمت برحيل المدرب البرتغالي نونو سانتو عن ولفرهامبتون.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك مارسيليا ومتيز في الدوري الفرنسي ومتابعة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي وكتبت :“ أولمبيك مارسيليا : في كواليس موسم سامباولي ”.

كما اهتمت بكأس أوروبا للأندية في رياضة الرغبي وفوز مونبيلييه بتشالونغ أوروبا.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء بولونيا ويوفنتوس المقرر يوم الأحد في الدوري الإيطالي ومصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ اللقاء الأخير لكريستيانو رونالدو؟ “ و “ دون دوري أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو مستعد لقول وداعا ليوفنتوس ”.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمصير عدة مدربين في نهاية الموسم وإمكانية عودة مدربين لقيادة أندية وكتبت :“ تغيير وعودة ”.

الصحيفة اهتمت بجائزة مونت كارلو للفورمولا وان وفريق فيراري.