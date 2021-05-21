دوافع زيدان للرحيل عن ريال مدريد

كشف الإعلامي الإسباني، ميغيل أنخيل دياز، دوافع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للرحيل عن ريال مدريد، مع نهاية الموسم الحالي.

ويواجه ريال مدريد نظيره فياريال في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني غدا السبت ويحتاج للفوز مع تعثره منافسه أتلتيكو مدريد سواء بالتعادل أو الخسارة أمام بلد الوليد من أجل الفوز بلقب الليغا للعام الثاني على التوالي.

هل خاض مباراته الأخيرة بقميص برشلونة؟.. ميسي يغيب عن التدريبات ولن يلعب ضد إيبار https://t.co/F9hAxqjrEz pic.twitter.com/69sNPE56Zk — إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2021

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال رفض زيدان تماما الحديث عن مستقبله، مشيرا إلى أن كل تركيزه ينصب حول مباراة فياريال الحاسمة. كما شدد لوسائل الإعلام التي حضرت المؤتمر الصحفي على أهمية مساندة الفريق مذكرهم بحديثه قبل أشهر حول ضرورة منح اللاعبين بعض الهدوء لتحسين النتائج.

وحول ربط مسألة رحيله إذا ما قرر ذلك بانتقادات الإعلام، قال ميغيل أنخيل دياز إنه لا يعتقد أن انتقادات الصحافة ستشكل أكثر من 10% من أسباب الخروج من ريال مدريد.

وتابع دياز: ”شكوك إدارة النادي فيه خلال الموسم وعدم تجديد عقد سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز، المشكلة الطبية التي يعاني منها النادي وظهرت في إصابات اللاعبين وتأخر شفائهم كما حدث مع هازارد.. تلك أمور أكثر أهمية بالنسبة لزيدان“.

فلورنتينو بيريز يعد زيدان بتعاقدات مهمة للبقاء في ريال مدريد https://t.co/MhTnwfFmqV pic.twitter.com/tfpopYYPVy — إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2021

وأعلن زيدان أن راموس سيلعب أمام فياريال، بينما سيغيب هازارد بسبب الإجهاد.

وتضاربت التقارير حول رحيل زيدان أو بقائه، حيث شدد الإعلامي فابريزيز رومانو أن ريال مدريد لن يقيله أبدا، وأنه ينتظر استمراره أما إذا قرر المغادرة سيكون بديله ماسيمليانو أليغري.

ولدى زيدان عرض من يوفنتوس بخلاف تقارير أخرى عن عروض أنجليزية من توتنهام وآرسنال.