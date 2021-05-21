الصحف الرياضية: كروس يثير الجدل حول التحكيم.. بيرلو على المحك.. وعرض دوناروما على برشلونة

شكل الصراع حول لقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ومصير عدة لاعبين في برشلونة العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بإجراء تير شتيغن لعملية جراحية في الركبة، وعرض ريولا الحارس دوناروما على برشلونة، وتألق السباح الإسباني هوغو غونزاليس، ومصير المدرب أندريا بيرلو في يوفنتوس، والدعم المالي الجديد لأنتر ميلانو، وطرد 3 حكام في إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق السباح الإسباني هوغو غونزاليس، وكتبت :“ هوغو غونزاليس هو مايكل فيليبس إسبانيا ”.

كما اهتمت بالصراع حول لقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وتصريحات توني كروس حول التحكيم، وكتبت :“ هكذا يربح لقب الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة “ و “ توني كروس يثير الجدل حول التحكيم ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، وكتبت :“ غريزمان إمكانية الانتقال ليوفنتوس ”.

كما تحدثت عن خطة رونالد كومان للاستعداد للموسم القادم، وكتبت :“ كومان لديه خطة للفترة الإعدادية للموسم ”.

كما اهتمت بمصير عدة لاعبين من برشلونة، وإجراء الحارس الألماني تير شتيغن لعملية جراحية في الركبة، وكتبت :“ سيرجيو روبيرتو : برشلونة قرر بيعه في الصيف “ و “ نيتو : إيفرتون يرغب في ضمه ويقترح 16 مليون يورو “ و “ ألينا : خيتافي مهتم وبرشلونة يطلب 8 ملايين يورو ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل عدة لاعبين مخضرمين بيكيه وبوسكيتس وسيرجيو روبيتو في برشلونة، وكتبت :“ ضغط ”

كما اهتمت بتألق السباح الإسباني هوغو غونزاليس وكتبت :“ الطفل الذهبي ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد بشأن التحكيم.

آس

ركزت الصحيفة على صراع أتلتيكو مدريد وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني من خلال القائدين سيرجيو راموس وكوكي، وكتبت :“ قائدان وحلم واحد ”.

كما تحدثت عن تألق السباح الإسباني هوغو غونزاليس، وكتبت :“ هوغو غونزاليس ميداليات في باريس ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت :“ مينو ريولا يعرض دونادوما ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك ليون ونيس في الدوري الفرنسي، وأجرت حوارا مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، وكتبت :“ ممفيس ديباي : هناك كان منزلي ”.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل أندريا بيرلو في يوفنتوس، حيث يتعلق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، وكتبت :“ بيرلو يلعبها ”.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلانو الذي حصل على شريك جديد، وكتبت :“ إنتر ميلان التفاهم يأتي الدعم المالي ”.

كما اهتمت بطرد 3 حكام إيطاليين بسبب تزوير نفقاتهم.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب أندريا بيرلو في يوفنتوس رغم التتويج بلقب كأس إيطاليا، وكتبت :“ بيرلو على المحك ”.

كما تحدثت عن إنتر ميلان وحصوله على دعم من شريك جديد، وكتبت :“ إنتر ميلان هنا 250 مليون يورو ”.

كما اهتمت بطرد 3 حكام إيطاليين، وكتبت :“ طرد 3 حكام ”.