فلورنتينو بيريز يعد زيدان بتعاقدات مهمة للبقاء في ريال مدريد

ذكر موقع ”ديفونسا سونترال“ أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ينتظر نهاية لقاءات الدوري الإسباني للاجتماع بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والحديث عن مستقبله ومحاولة إقناعه بالبقاء.

وأكد الموقع أن زيدان لم يخبر أحدا بقراره سواء اللاعبين أو الرئيس وحتى عائلته الصغيرة، ويركز على اللقاء الأخير في الدوري الإسباني أمام فياريال، حيث يحتاج الفريق للفوز، وتعثر أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

AS: مبابي حسم أمره وقرر الانتقال إلى ريال مدريد https://t.co/wPSyKQDcG8 pic.twitter.com/2Yq8swnpjn — إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2021

وسيكون زيدان في مكاتب ريال مدريد الإثنين القادم، للقاء فلورنتينو بيريز الرئيس والحديث معه حول مستقبله، وسط عدة تكهنات وشائعات تؤكد رغبته في الرحيل.

وبحسب الموقع فرئيس ريال مدريد يجهز عرضا قويا للمدرب الفرنسي؛ لإقناعه بالبقاء حيث يقترح تقوية صفوف الفريق بتعاقدات قوية، وتحقيق بعض مطالب زين الدين زيدان، ومن بين الصفقات المحتملة الفرنسي إدواردو كامافينغا والنجم كليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند والنمساوي دافيد ألابا.

كما سيمنح بيريز زيدان صلاحيات واسعة في ريال مدريد لتحديد مصير اللاعبين، حيث سيتم بيع أو إعارة أي لاعب لا يرغب المدرب في تواجده.

ويعد رئيس ريال مدريد المدرب الفرنسي بالحصول على فريق قوي للموسم القادم قادر على التنافس على الألقاب.

ويأمل فلورنتينو بيريز في تجديد عقد زيدان لغاية صيف 2024، رغم أن المدرب الفرنسي مرشح لخلافة ديدييه ديشامب في منتخب فرنسا بعد نهائيات كأس العالم في قطر 2022.