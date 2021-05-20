إيقاف 7 حكام إيطاليين بعد اتهامهم بالتزوير للحصول على نفقات

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف ثلاثة حكام من الدوري وأربعة مساعدين، بعد بدء تحقيق بشأن طلبهم الحصول على أموال وفقا لوثائق مزورة.

ووفقًا لوكالة أنباء Adnkronos الإيطالية، فإن الاتحاد المحلي فتح تحقيقا وقرر إيقاف الحكام السبعة قبل الجولة الأخيرة من الدوري يومي السبت والأحد المقبلين، كإجراء احترازي، دون أن يكشف عن هويتهم.

وأكد بيان صادر عن رابطة الحكام الإيطاليين أن الرئيس الجديد للرابطة قرر إجراء تحقيق بشأن طلبات سبعة حكام بصرف أموال تتعلق بنفقاتهم.

وأضاف البيان أن التحقيق تم بعدما اكتشفت الرابطة وجود ”بعض التناقضات“ في بيانات استمارات النفقات، وقد تم تحويل الأمر برمته إلى لجنة التحقيق في الاتحاد الإيطالي في 21 أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف البيان: ”في ظل انتظار انتهاء التحقيق النهائي من قبل الاتحاد الإيطالي، تم إيقاف جميع الحكام المعنيين كإجراء احترازي“.

وتولى ألفريدو ترنتالانغ المنصب من مارتشيلو نيتشي كرئيس لرابطة الحكام في فبراير/شباط الماضي، وبدأ إصلاحات جذرية، بما في ذلك السماح بل وحتى تشجيع الحكام على التحدث مع وسائل الإعلام حول قراراتهم خلال المباريات.