هل سيقبل هانز فليك عرض تدريب نادي برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، تواصل مع هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني من أجل إقناعه بتدريب النادي الكتالوني الموسم المقبل.

الصحف الرياضية: وفاة أسطورة.. رونالدو يلعب من أجل ريال مدريد.. والهروب من غرفة ملابس برشلونة https://t.co/PwyMAcgvZm pic.twitter.com/TWs6LygfFf — إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2021

واتفق فليك مع بايرن ميونخ على إنهاء العقد بنهاية الموسم الحالي، إذ نشبت خلافات بين المدرب وإدارة النادي بسبب إدارة سوق الانتقالات.

وأعلن بايرن ميونخ بالفعل التعاقد مع المدرب الألماني الشاب يوليان ناغلزمان لقيادة الفريق البافاري الموسم المقبل.

وأشارت إذاعة راك1 الإسبانية إلى أن فليك هو المدرب المفضل لدى خوان لابورتا لخلافة رونالدو كومان الذي يبدو أنه لن يستمر مع الفريق على الرغم من إعلانه رغبته في البقاء.

وحقق كومان كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، لكنه خسر الدوري وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

وبحسب سكاي سبورتس، لن يقبل هانز فليك عرض لابورتا لقيادة برشلونة، إذ يفضل المدرب الألماني قيادة منتخب ألمانيا بعد نهاية بطولة الأمم الأوروبية هذا الصيف، إذ ستكون تلك البطولة هي الأخيرة للمدرب يواكيم لوف.



كانت تقارير ألمانية أكدت وجود اتفاق بين الاتحاد الألماني لكرة القدم وفليك لقيادة المانشافت لكنه لم يوقع بعد على العقود بشكل رسمي.

وحقق هانز فليك مع بايرن ميونخ سداسية تاريخية الموسم الماضي، كما حقق هذا الموسم لقب الدوري الألماني، لكنه خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، كما ودع كأس ألمانيا مبكرا أمام فريق هولشتاين كيل.