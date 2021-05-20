دون حارس مرمى وفي غياب 20 لاعبا.. ريفير بليت يحقق فوزا إعجازيا على سانتافي (فيديو)

حقق نادي ريفر بليت الأرجنتيني فوزا تاريخيا على إنديبيندينتي سانتافي الكولومبي بهدفين لهدف واحد في كوبا ليبرتادوريس.

ملخص وأهداف مباراة #ريفر_بليت و إنديبيندينتي سانتافي الكولومبي التي حقق فيها الفريق الأرجنتيني فوزا إعجازيا. pic.twitter.com/2NXaZ4FHB5 — إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2021

أهمية الفوز الذي حققه العملاق الأرجنتيني تأتي كونه خاض المباراة في ظل غياب 20 لاعبا لإصابتهم بفيروس كورونا، ومن بينهم حراس المرمى الثلاثة المسجلون في قائمة الفريق.



ودخل فريق المدرب مارسيلو غالاردو المباراة بالصف الثاني ودون احتياطيين، وأوكل مهمة حراسة المرمى للاعب الوسط إنزو بيريز.

ملخص وردود فعل لاعب الوسط انزو بيريز الذي خاض مباراة فريقه ريفيربليت ضد إنديبيندينتي سانتافي الكولومبي كحارس مرمى ودون جاهزية طبية💪 pic.twitter.com/sQhzfXxlyG — إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2021

المثير أن إنزو خاض المباراة مصابا وغير جاهز بدنيا، ومع ذلك نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بهذا الفوز الهام، تصدر ريفير بليت المجموعة D بـ9 نقاط يليه فلومينيزي بـ8 نقاط ثم جونيورز بـ6 نقاط، وأخيرا سانتافي بنقطتين فقط في المركز الأخير بعد لعب 5 مباريات.