الصحف الرياضية: وفاة أسطورة.. رونالدو يلعب من أجل ريال مدريد.. والهروب من غرفة ملابس برشلونة

شكل فوز يوفنتوس بكأس إيطاليا وباريس سان جيرمان بكأس فرنسا وأخبار الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد ومصير الفرنسي كليان مبابي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بقرب انتقال سيرجيو أغويرو لبرشلونة والتغيير المحتمل على لائحة برشلونة الموسم المقبل ورغبة الظاهرة البرازيلي رونالدو في خدمة ريال مدريد من خلال عرقلة فريقه بلد الوليد لأتلتيكو مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فريق بلد الوليد ورئيسه الظاهرة البرازيلي رونالدو حين يواجه أتلتيكو مدريد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وكتبت:“ رونالدو يلعب من أجل ريال مدريد ”.

كما تحدثت عن شائعات الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد والخاصة بأنطوان غريزمان وجواو فيليكس وكتبت:“ لن تكون هناك صفقة تبادلية ”.

الصحيفة اهتمت بفريق فياريال الذي يواجه ريال مدريد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني من خلال حوار مع مدربه أوناي إيمري وكتبت:“ إيمري: سنلعب ضد ريال مدريد بعين على لقاء مانشستر يونايتد ”.

كما اهتمت برغبة برشلونة التعاقد مع هانز فليك مدرب بايرن ميونخ وكتبت:“ برشلونة يرغب في مدرب بايرن ميونخ ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على التغيير الشامل الذي سيعرفه برشلونة الصيف المقبل من خلال التخلص من عدة لاعبين يبلغ عددهم 14 وكتبت:“ الهروب الكبير من غرفة الملابس ”.

كما تحدثت عن الاتفاق مع سيرجيو أغويرو ليكون لاعبا في برشلونة وكتبت:“ اتفاق كلي مع سيرجيو أغويرو“.

الصحيفة اهتمت باحتفال فريق السيدات لبرشلونة بثنائية لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ احتفال الأبطال الكبار ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الصفقة التبادلية المحتملة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن النجمين أنطوان غريزمان وجواو فيليكس وكتبت:“ صفقة تبادلية ”.

كما تحدثت عن احتفال لاعبات برشلونة لكرة القدم بثنائية لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة اهتمت بفوز يوفنتوس بكأس إيطاليا وباريس سان جيرمان بكأس فرنسا وكتبت:“ يوفنتوس وباريس سان جيرمان لا يفشلان ويتوجان بالكأس ”.

كما اهتمت بالقوانين الجديدة للمسات اليد في مربع العمليات والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الـ1 من يوليو المقبل.

آس

ركزت الصحيفة على سباقات الفورمولا وان وكتبت:“ الفورمولا وان هو نادي الأطفال المليارديرات ”.

كما تحدثت عن الفرنسي كليان مبابي ورحيله لريال مدريد وكتبت:“ كليان مبابي مع زيدان أو دونه ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد وكتبت:“ جواو فيليكس ليس للبيع ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا بعد تفوقه في النهائي على موناكو 2-1 وكتبت:“ توقيع كليان مبابي ”.

كما تحدثت عن مشكلة النقل التلفزيوني للقاءات الدوري الفرنسي وكتبت:“ رابطة الدوري تُهيئ قناة بثمن منخفض ”.

الصحيفة اهتمت بوفاة البطل الأمريكي لي إيفانز وكتبت:“ وفاة أسطورة ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا بعد تجاوزه في النهائي أتالانتا 2-1 وكتبت:“ يوفنتوس يحتفل“.

كما اهتمت بالعلاقة بين المدرب أنطونيو كونتي وإنتر ميلان وكتبت:“ كونتي – إنتر ميلان: هناك ثقة ”.

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا بعد تجاوزه في النهائي أتالانتا 2-1 وكتبت:“ بيرلو اللقب الثاني ”.

كما اهتمت بإنتر ميلان الباحث عن حلول اقتصادية وكتبت:“ إنتر ميلان يبحث عن شركاء جدد بـ31 في المائة من أسهم النادي ”.