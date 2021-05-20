لاوتارو مارتينيز قريب من الانتقال إلى ريال مدريد

قالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في الصيف المقبل ومستعد للتخلي عن ديونه في صفقة الظهير المغربي أشرف حكيمي ودفع مبلغ 60 مليون يورو.

وتسلم ريال مدريد 13 مليون يورو فقط من صفقة المغربي أشرف حكيمي التي تبلغ قيمتها 45 مليون يورو، ومن قبل طلب إنتر ميلان تأجيل باقي الدفعات البالغ قيمتها 32 مليون يورو بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الفريق الإيطالي.

وكان لاوتارو مارتينيز قريبا من برشلونة الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت ودخل ريال مدريد على الخط هذا الموسم لتعزيز هجومه في ظل المطالب المالية الكبيرة للتعاقد مع الفرنسي كليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند يبقى ثمن المهاجم الأرجنتيني أقل.

وأكد موقع “ ديفونسا سونترال “ أن وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز سيجتمع مع إدارة إنتر ميلان في الأيام المقبلة لحسم مصير موكله وأن اللاعب أقرب لريال مدريد من أي وقت سابق.

زيدان

من جهة أخرى تحدث موقع “ ديفونسا سونترال “ المقرب من ريال مدريد عن الجدل القائم حول مصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي تشير تقارير إعلامية إلى رغبته الرحيل الصيف المقبل.

وحسب الصحيفة فرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يعتقد أنه قادر على إقناع زين الدين زيدان بالبقاء مدربا للفريق الموسم المقبل.

ومهما سيحدث السبت المقبل في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني فهناك اجتماع مرتقب بين فلورنتينو بيريز وزين الدين زيدان بعد نهاية الموسم وسيكون مستقبله على الطاولة.

وحتى في حال خسارة لقب الدوري الإسباني والخروج بموسم صفري رئيس ريال مدريد يعتقد أن زين الدين زيدان قدم عملا كبيرا في ظل الظروف الصعبة التي عاشها الفريق وكثرة الإصابات.

وأكد “ ديفونسا سونترال “ أن فلورنتينو بيريز سيجدد دعمه وثقته في المدرب الفرنسي خلال الاجتماع بينهما في محاولة لإقناعه بالبقاء.